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Yeşil Kampüs Festivali Niğde'de

Yeşil Kampüs Festivali Niğde\'de

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde çevre farkındalığı için 'Yeşil Kampüs Festivali' devam ediyor.

23.12.2024 17:17
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali" Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ) devam ediyor.

"Çevre için yollardayız, gençlerin yanındayız" sloganıyla hayata geçirilen "Çevre Tırı"nın durağı NÖHÜ oldu.

Özellikle sıfır atık, geri dönüşüm, depozito yönetim sistemi, deniz ekosisteminin önemi ve Mapa Şamandıra Sistemi ile çevrenin korunması ile sürdürülebilir gelecek temalarını vurgulayan eğlendirici ve öğretici içerikler barındıran tır, NÖHÜ Milli İrade Meydanı'nda öğrencilerle buluştu.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, burada yaptığı açıklamada, üniversitenin 11 sürdürülebilir eğitim dostu kampüsten biri olduğunu söyledi.

Üniversitenin sıfır atık ve çevre dostu kampüs uygulamalarında öncü olduğunu belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Türkiye'mizin en önemli yeşil kampüslerinden birine sahibiz. Bugün hem öğrenci topluluklarının yaptığı faaliyetler hem de konserlerle çok güzel bir etkinlik geçireceğiz. Bu bakımdan Bakanlığımıza ve Çevre Ajansımıza teşekkür ediyorum. Üniversitemiz 2019'dan beri sıfır atıkla ilgili öncü faaliyetlerde bulunuyor. Sıfır atık belgesi alan ilk üniversitelerden biriyiz. İç mekanlarda 6, dış mekanlarda da 2 farklı ayırma yöntemiyle atıklarımızı ayırıyoruz. Bu atıklarımızı 3. Sınıf Geri Getirme Merkezi'mizde geri dönüşüme kazandırıyoruz. Elde ettiğimiz geliri de öğrencilerimiz için harcıyoruz. Bundan sonraki süreçte geri dönüşüm otomatlarımızı da üniversitemize yerleştirerek öğrencilerimiz için daha düzgün ve daha doğal bir ortam oluşturacağız."

Kaynak: AA

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