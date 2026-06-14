Yeşilay Bisiklet Turu'nda Sağlıklı Yaşam Vurgusu - Son Dakika
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Yeşilay Bisiklet Turu'nda Sağlıklı Yaşam Vurgusu

Yeşilay Bisiklet Turu\'nda Sağlıklı Yaşam Vurgusu
14.06.2026 12:59
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Yeşilay, Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te sağlıklı yaşam bilincini artırmak için bisiklet turu düzenledi.

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te Yeşilay tarafından "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla 13. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi.

Van'da Kurtuluş Parkı'nda bisikletleriyle bir araya gelen yaklaşık 100 gönüllü, Kale Yolu ve Yeni Sahil Yolu güzergahlarını kullanarak Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'ne kadar pedal çevirdi.

Yeşilay Van Şubesi Başkanı Çınar Duyan, AA muhabirine, toplumda sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmeyi, gençleri her türlü bağımlılıktan korumayı ve bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Yeşilay olarak bağımlılıklara karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Duyan, şunları kaydetti:

"Asıl amacımız, gençlerimizin küçük yaşlarda bağımlılık yapıcı ürünlerle tanışmasını önlemek, onları bu ürünlerden uzak tutmak ve farkındalık oluşturmaktır. Bize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Etkinliğimize yaklaşık 100 kişi katıldı. Gençlerimizin bağımlılıkların yerine sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönelmelerini sağlamayı hedefliyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde triatlon antrenörü Emre Taşdemir ise Yeşilay'ın düzenlediği bisiklet etkinliğine yaklaşık 20 sporcuyla katıldıklarını ifade etti.

Etkinliği çok anlamlı ve faydalı bulduğunu anlatan Taşdemir, "Böyle etkinliklerin daha sık yapılmasını istiyoruz. Bu tür etkinlikler gençlerin ve vatandaşların bağımlılıklardan uzak kalmasına katkı sağlıyor. Biz de katılım sağlayarak destek vermeye çalıştık." dedi.

Muş

Muş'ta yaklaşık 50 bisikletli, Kızılağaç Kavşağı'nda bulunan Halk Ekmek Fabrikası önünde bir araya geldi.

Buradan başlayan bisiklet turu, Muş Alparslan Üniversitesi'nde sona erdi.

Etkinlik sonunda katılımcılara Türk Kızılay Şube Başkanlığınca çay ikramı yapıldı.

Yeşilay Muş Şube Başkanı Zülkif Gümüştekin, gençleri bağımlılıktan uzak tutmayı ve sağlıklı yaşam bilincini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Sağlıklı yaşamı özendirdiklerini, insanları spora yönlendirmeyi ve sağlıklı nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını aktaran Gümüştekin, "Yaklaşık 7 kilometrelik bir sürüş gerçekleştirdik. İnsanları bağımlılıklardan uzaklaştırmak, sağlıklı ve özgür bir nesil yetiştirmek için bu etkinliği düzenledik. Bisiklet gibi sporlar vücudu dinç tutar, sağlıklı yaşamı destekler." diye konuştu.

Hakkari

Hakkari'de düzenlenen etkinlikte, katılımcılar bisiklet turu için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplandı.

Müdürlük önünden bisiklet turuna başlayan katılımcılar, çevre yolundan Karayolları 114. Şube Şefliği önüne kadar pedal çevirdi.

Bitlis

Tatvan ilçesinde Van Gölü sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 100 bisikletli, sahil boyunca oluşturulan 10 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Etkinlik sonunda katılımcılara ikramda bulunuldu ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Yeşilay Bitlis Şube Başkanı Cevat Kaya, gerçekleştirdikleri etkinlikte sağlıklı yaşamı teşvik etmek, sporu yaygınlaştırmak ve bağımlılıkla mücadele amacıyla pedal çevirdiklerini dile getirdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Bitlis İl Temsilcisi Cemal Yıldırım ise Yeşilay öncülüğünde düzenlenen etkinliğe destek verdiklerini, bu tür organizasyonların daha sık yapılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeşilay Bisiklet Turu'nda Sağlıklı Yaşam Vurgusu - Son Dakika

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