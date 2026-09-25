Yeşilay Canik, liselerde bağımlılıkla mücadele stantlarıyla öğrencileri bilgilendirdi

Yeşilay Canik, liselerde bağımlılıkla mücadele stantlarıyla öğrencileri bilgilendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Canik'teki liselerde bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam farkındalığı için Yeşilay Canik İlçe Temsilciliği stant açtı. Öğrencilere Yeşilay gönüllülüğü tanıtıldı, bağımlılıklardan korunma ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları anlatıldı; okullardaki çalışmaların süreceği belirtildi.
Yeşilay Canik İlçe Temsilciliğince, liselerde bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla stant açıldı.
Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Karşıyaka Anadolu Lisesi'nde kurulan stantlarda öğrencilere Yeşilay'ın çalışmaları ve gönüllülük faaliyetleri anlatıldı.
Stantlarda öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve bağımlılıklardan korunma konusunda bilgi verildi, Yeşilay gönüllülüğü hakkında bilgilendirme yapıldı.
Yeşilay Canik İlçe Temsilciliğinin okullardaki farkındalık çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.
Kaynak: AA
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