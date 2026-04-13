Yeşilay'dan Bağımlılık Farkındalığı Projesi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti İzmir Şubesince hayata geçirilen "Koruma Altındaki Çocuklarda Bağımlılık Farkındalığı ve Üretken Dijital Medya Kullanım Becerileri" projesi eğitimleri tamamlandı.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Erasmus+ KA154 Gençlik Katılımı Programı desteğiyle, İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ile İzmir Konak Meslek Yüksekokulu ortaklığıyla yürütülen projede 12–17 yaş arası 60 öğrenci eğitim aldı.

Öğrencilere teknoloji bağımlılığının fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileri anlatıldı, dijital araçların bilinçli kullanımı ve kumar bağımlılığına karşı farkındalık çalışmaları yapıldı.

İçerik üretimi ve planlama atölyelerine katılan öğrencilere, dijital ürünleri güvenli ve etik çerçevede üreten bireyler olma yolunda eğitimler verildi.