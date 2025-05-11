Yeşilay'dan Bağımsızlık Kültürü Hamlesi - Son Dakika
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Yeşilay'dan Bağımsızlık Kültürü Hamlesi

Yeşilay\'dan Bağımsızlık Kültürü Hamlesi

Yeşilay, 140 bin gönüllüsüyle her sokakta bağımsızlık kültürü oluşturmayı hedefliyor.

11.05.2025 11:31
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Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılık endüstrisine karşı 140 bin gönüllüyle her mahalle ve sokakta "bağımsızlık kültürü" oluşturmak istediklerini belirtti.

Dinç, çeşitli ziyaretler için geldiği Kırklareli'nde AA muhabirine, bağımlılıkla ilgili dünyada örneği olmayan önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri"nin devam ettiğini anlatan Dinç, bu kapsamda anaokulundan üniversiteye kadar her kademede, her yaşa ve gelişim ihtiyacına uygun eğitimler verdiklerini kaydetti.

Dinç, şu ana kadar yaklaşık 13 milyon öğrenci ile 3 milyon anne ve babaya bağımlılık eğitimi verildiğini anlattı.

Yeşilayın 140 bin gönüllüsü ile hizmet verdiğini dile getiren Dinç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bütün mahallelere, sokaklara gidelim istiyoruz. Her mahallede, her sokakta bağımsızlık kültürü oluşturalım istiyoruz çünkü bağımlılık endüstrisi her sokağa girmiş durumda. Her sokakta, her mahallede bağımlılıkla ilgili bir şey bulabiliyorsunuz, bu kabul edilebilir bir şey değil. İnsanımıza bu kadar zarar veren, gençlerimizi, çocuklarımızı bu kadar tehdit eden bir şeyin Türkiye'nin her mahallesinde olmasını biz kabul edemiyoruz. O yüzden bağımsızlık taraftarları olarak bu ülkenin çocuklarını, gençlerini düşünen, dert eden insanlar olarak her mahalleye, her sokağa girme niyetindeyiz. 140 bin gönüllümüzle bu hayalimizi gerçekleştireceğiz inşallah."

YEDAM Danışma Hattı'na 1 milyon 300 binin üzerinde arama geldi

Türkiye'nin her ilinde Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nin hizmet verdiğini anımsatan Dinç, halihazırda 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin bulunduğunu belirtti.

Klinik psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının merkezlerde hizmet verdiklerini ifade eden Dinç, şöyle devam etti:

"Sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı ve internet bağımlılığı konusunda zorluk yaşayan insanlarımıza hizmet veriyorlar. Bütün verdiğimiz hizmetler ücretsiz. Hiçbir şekilde hiçbir para talebi olmuyor. Aynı zamanda gizlilik esaslı. Bazen insanlar tereddüt ediyor 'acaba buradan hizmet alsam e-devletime geçer mi, kayıtlı bir şekilde karşıma çıkar mı' diye. Hiçbir şekilde e-devlete geçmesi ve resmi kurumlarla paylaşılması gibi bir durum söz konusu olmuyor. O yüzden gönül rahatlığıyla danışmanlık merkezimizden bağımlılıkla ilgili zorluk yaşayan insanlarımız destek alabilir."

Telefon hattının da aktif bir şekilde çalıştığını vurgulayan Dinç, "Şimdiye kadar 115 YEDAM Danışma Hattı'mıza 1 milyon 300 binin üzerinde arama geldi. Bu aramalar bazıları bağımlılıkla bilgi alma, bazıları psikoeğitim alma, bazıları yardım alma şeklinde gerçekleşti. Şimdiye kadar 75 bin insanımızı bu şekilde YEDAM hizmetlerinden faydalanır hale getirdik. 75 bin insanımıza 500 bin üzerinde psikoterapi seansı organize etmiş olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA

Mehmet Dinç, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay'dan Bağımsızlık Kültürü Hamlesi - Son Dakika

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