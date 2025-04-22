Yeşilay'dan Çocuk Şenliği Kutlaması - Son Dakika
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Yeşilay'dan Çocuk Şenliği Kutlaması

Yeşilay\'dan Çocuk Şenliği Kutlaması

Yeşilay, 105. yılı dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuk şenliği düzenledi.

22.04.2025 15:06
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Bağımsız nesiller hedefiyle 105'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yeşilay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuk şenliği düzenledi.

Yeşilayın Sepetçiler Kasrı'ndaki genel merkezinde gerçekleşen Yeşilay Çocuk Şenliği'ne İstanbul'daki okullardan davet edilen çocuklar, sokak oyunlarından eğitici atölyelere, yaratıcı dramadan şarkılı masal ve sanat aktivitelerine kadar farklı alanlarda gerçekleşen etkinliklerde yeteneklerini sergiledi.

Çocuklarla bazı aktivitelere katılan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, AA muhabirine, 50'yi aşkın gönüllü ve 300'ün üzerinde çocuğu merkezlerinde ağırladıklarını söyledi.

Çocukların merkezde kurulu istasyonlarda birçok farklı deneyim yaşayacağını belirten Dinç, "Çocuklarımız geldiği andan itibaren burada istasyon istasyon gezip en son istasyonda sağlıklı yaşamla bağımlılıklardan uzak durmakla alakalı, bilgi beceri kazanacakları bir süreci tamamlamış olacak. Bu, bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Dinç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı anımsatarak, "Egemenlik tam da bizim üzerinde durduğumuz, Yeşilayın kuruluş sebeplerinden bir tanesi. Sadece toprağın egemenliği değil, insanın egemenliği, insanın bedeninin egemenliği, ruhunun, zihninin egemenliğini çok önemsiyoruz. Bağımsızlık anlamında çocuklara bu vesileyle ulusal egemenlik bayramının verdiği mesajı iletebilmek için bu şenliği yapmış olduk." diye konuştu.

Çocukların da bu şenliği uzun zamandır beklediğini aktaran Dinç, hafta boyunca Türkiye'nin her yerinde 120 şubede 300'ün üzerinde çocuk şenliği faaliyetinin yapılacağını aktardı.

"Yaptığımız çalışmalar büyük oranda en çok çocuklarımız ve gençlerimiz için"

Bağımlılıkla alakalı en büyük risk faktörünün çocuklarda olduğunu kaydeden Dinç, şöyle devam etti:

"Çünkü çocukların davranışlarını kontrol etme anlamında desteğe ihtiyaçları oluyor. Zihinsel gelişim anlamında devam eden gelişim süreci var. O yüzden rehberliğe ihtiyaçları oluyor. O yüzden de bağımlılık endüstrisi en çok çocukları ve gençleri hedef alıyor. Çocukluk, gençlik yaşlarında başlayan bağımlılıklar, çok hızlı şekilde daha kalıcı hasar bırakıyor ve bütün hayat boyu devam eden risklere sahip oluyor. Bu yüzden de her insanımızı korumaya çalışıyoruz. Her insanımızı kurtarmaya dönük çalışmalar yapıyoruz ama yaptığımız çalışmalar büyük oranda en çok çocuklarımız ve gençlerimiz için."

Şenliğe katılan 12 yaşındaki Ela Özbay, takı tasarımı yapmayı çok sevdiğini, bu yüzden takı tasarım atölyesini seçtiğini belirterek, "Taş boyama atölyesine de gideceğim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ün bize armağanı, o yüzden çok mutluyum." dedi.

11 yaşındaki Şükrü Selim Avanaj da taş boyamanın dikkatini çektiğini söyleyerek, "Bayram çok güzel geçiyor, yarın da gösteriye çıkacağım, bunun için de çok heyecanlıyım." şeklinde konuştu.

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, koltuğunu devretti

Öte yandan etkinliğe, TRT'nin "Kod Adı Kırlangıç" dizisinin oyuncu kadrosundan Elif Kurtaran, Göktuğ Yıldırım, Haktan Küçükçeşme, Musa Özgeç, Ceylin Selin Arslan, Şeyma Cömert ve Kadir Bertan gibi isimler de eşlik etti.

Şenlik kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özgü koltuk devri geleneği de yapıldı.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'in koltuğuna oturan Elif Kurtaran, düzenlenen şenlik dolayısıyla tüm çocuklar adına kuruma teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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