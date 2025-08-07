Yeşilay'dan Filistin İçin Karpuz Motifli Destek

Yeşilay Kastamonu Şubesi gönüllüleri, karpuz motifleriyle Filistin için farkındalık çalışması yürütüyor.

Yeşilay Kastamonu Şubesinde bir araya gelen kadınlar, İsrail'in Gazze'deki zulmüne sessiz kalmamak için Filistin direnişinin sembolü olan karpuz motiflerinden anahtarlık örmeye başladı.

Her gün şubede buluşan kadınlar, ördükleri anahtarlıkları Kastamonu'da eğitim gören Filistinli öğrenciler başta olmak üzere ailelere dağıtacak.

Ayrıca kalan anahtarlıkların satışından elde edilen gelirle Filistin'e gıda yardımı gönderilmesi amaçlanıyor.

Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut, AA muhabirine, Yeşilay gönüllüleriyle Filistin direnişinin simgesi olan karpuz motifleriyle süslü anahtarlıklar yaptıklarını söyledi.

Farkındalık oluşturmak istediklerini anlatan Durgut, "Anahtarlıklarımızı örerek bu direnişe katkı sağlamayı hedefliyoruz. Burada da bu anahtarlıkları Kastamonu'da bulunan öğrencilerimize, Kastamonu'da bulunan Filistinli ailelerimizi ziyaret ederek, onlara elimizden gelen ne varsa katkıda bulunarak teslim edeceğiz. Bu süreçte de bu atölyelerimiz her ay devam edecek. Devam eden atölyeden de elde ettiğimiz gelirimizi Filistin'deki ailelerimize gıda olarak ulaştırmayı hedefliyoruz. Yapılan bu farkındalık çalışmamızda örülen her anahtarlık zulme karşı bir direniş, Filistin'e karşı uzatılan bir dostluk elidir." dedi.

Kendisinin de bir anne olduğunu ifade eden Durgut, şöyle devam etti:

"Oradaki çocukların görmüş olduğu zulüm ve açlık bizleri derinden etkilemekte ve yaralamaktadır. Kastamonu kadınları olarak, Kastamonu Yeşilay Şubesi olarak, Filistinli kardeşlerimiz için elimizden gelen hangi farkındalık, elimizden gelen hangi zulme direniş varsa, bizler bunu buradan devam ettirmeye çalışacağız."

"Bunu bütün aileler yapabilir, daha geniş bir kitleyle hareket edebiliriz"

Kastamonu kadınının tarihin her döneminde yaptıkları ile ön plana çıktığını anlatan Durgut, 10 Aralık 1919'da ilk kadın mitinginin de kentte yapıldığını hatırlattı.

Filistin'e de sessiz kalmadıklarını ve kalmayacaklarını belirten Durgut, "Şu anda elimizden gelen ilk adımımız bu ama ilerleyen dönemlerde, ilerleyen zamanlarda tekrar bunu büyüterek Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimizin yemek öğünlerine eşlik etmeyi hedefliyoruz. Bu farkındalık çalışmasında yapmak istediğimiz şey, ilk başta örnek olmak. Bunu bütün aileler yapabilir, bütün kadınlar yapabilir, daha geniş bir kitleyle hareket edebiliriz. O yüzden bütün gönüllü kadınlarımızı Yeşilaya davet ediyoruz. 1920 yılından bu yana bağımlılıkla mücadelede bulunan Yeşilay Cemiyeti olarak, dünyanın neresinde olursa olsun mazlum kardeşlerimizin yanındayız." diye konuştu.

Yeşilay Kadın Komisyonu Üyesi Şerife Eskici ise karpuz motiflerini örerken çok duygulandığını söyledi.

Filistin'e desteklerinin artarak devam edeceğini belirten Eskici, şunları kaydetti:

"Bunu yaparken aslında farkındalık oluşturmak tabii ki gurur verici ama farkındalığını oluşturmaya çalıştığımız şey de bir taraftan üzücü. Bir şeyler yapabiliyor olmaktan dolayı da mutluyum. Etkinliğe katılmak isteyenlerin çok olması, bize gelen talepler, bunlar da bizi mutlu ediyor. Unutturmamak, unutturmayarak daha büyük adımları attırmak çok güzel."