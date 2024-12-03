Yeşilay'dan Gençlere ODAK Projesi - Son Dakika
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Yeşilay'dan Gençlere ODAK Projesi

Yeşilay\'dan Gençlere ODAK Projesi

Yeşilay Antalya, teknoloji bağımlılığına karşı 20 bin gence ulaşmayı hedefleyen ODAK Projesi'ni başlattı.

03.12.2024 15:49
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Yeşilay Antalya Şube Başkanı Osman Zeki Özcan, liseli gençlerin teknoloji bağımlılığına yönelik başlattıkları Olumlu Dijital Alışkanlık Kazanım (ODAK) Projesi ile 8 ayda 20 bin gence ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Özcan, AA muhabirine, ODAK Projesine İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan'ın da destek verdiğini söyledi.

Üç kurum arasında 18 Kasım'da protokol imzaladıklarını aktaran Özcan, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz okulların kapılarını bize açtı. 9. ve 10. sınıfta okuyan gençlerle buluşacağız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ise Gençlik Merkezlerinde ve sahada etkinlikler sunacak. Yeşilay Antalya olarak ekibimizle ve kinik psikolog arkadaşlarımızla gençlere teknoloji bağımlılığıyla ilgili sunumlar yapacağız." dedi.

Projeye katılan 50 lisenin müdürlerine projeyi tanıttıklarını belirten Özcan, 8 ay boyunca her hafta bir okulu ziyaret ederek, 9. ve 10. sınıflarda okuyan 20 bin gence ulaşacaklarını vurguladı.

Öğrencilere broşürler dağıtıp, sunumlar yapacaklarını bildiren Özcan, şunları kaydetti:

"Teknoloji bağımlılığıyla ilgili farkındalık oluşturacak, gençleri bilinçlendirecek konulara değineceğiz. Okulları gezdikten sonra proje sonunda gençlik kamplarında teknoloji olmadan nasıl eğlenileceğini göstereceğiz. Gençlere münazara yarışmaları, akıl oyunları müsabakaları, gençlik kampları ve spor turnuvaları düzenleyeceğiz. Bu noktada Antalya Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Mustafa Bedel'in de katkılarıyla Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü paydaşlığında etkinliklerimiz olacak."

Özcan, projenin tüm Türkiye'ye yayılarak daha fazla gence erişmesini hedeflediklerini belirterek, projelerinin ülke genelinde başlatılan Bağımsızlık Seferberliğine dahil edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeşilay'dan Gençlere ODAK Projesi - Son Dakika

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