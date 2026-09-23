Yeşilay Edirne Şubesi, Keşan ve Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlerini ziyaret etti - Son Dakika
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Yeşilay Edirne Şubesi, Keşan ve Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlerini ziyaret etti

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Yeşilay Edirne Şubesi, Keşan ve Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlerini ziyaret etti
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Yeşilay Edirne Şubesi, yeni eğitim öğretim yılı kapsamında Keşan ve Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürleriyle görüş alışverişinde bulundu. İpsala'da TOKİ konutlarına park alanı çalışması başlatılırken, Lalapaşa Kaymakamı Çolak da Ziraat Odası Başkanı Öztürk'e ziyarette bulundu.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik'i ziyaret etti.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Keşan İlçe Temsilcisi Nergis Mustafapaşa ve Keşan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ekibi, Kemik'le bir araya geldi.

Ziyarette yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla görüş alışverişinde bulunuldu, eğitim döneminde yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

İpsala'da TOKİ konutlarına park alanı yapılıyor

İpsala Belediyesince Atatürk Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında park alanı oluşturulması için çalışma başlatıldı.

İpsala Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Kerman, mahallede yapımı devam eden park alanındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalar kapsamında vatandaşların ve çocukların vakit geçirebileceği park alanının düzenlenmesi planlanıyor.

Yeşilaydan Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mısırlı'ya ziyaret

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi, Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Mısırlı'yı ziyaret etti.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Uzunköprü İlçe Temsilcisi Özcan Güner'in de yer aldığı ziyarette yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette eğitim öğretim döneminde yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Lalapaşa Kaymakamı Çolak'tan Ziraat Odasına ziyaret

Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk'e ziyarette bulundu.

Lalapaşa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Çolak, Öztürk ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Çolak, nazik ev sahipliği dolayısıyla Öztürk'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
Eğitim Öğretim YılıUzunköprüLalapaşaEdirneEğitimGüncelİpsalaKeşanSon Dakika

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