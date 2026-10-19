Yeşilay Hatay Şubesi Başkanı Bilgin, Defne\'deki doğa yürüyüşünde çalışmaları anlattı

Yeşilay Hatay Şubesi Başkanı Bilgin, Defne'deki doğa yürüyüşünde çalışmaları anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Şubesi, Defne ilçesinde doğa yürüyüşü düzenledi. Ballıöz mevkisindeki yürüyüşe katılan üye, gönüllü ve öğrencilere Şube Başkanı Ömer Bilgin, Yeşilay'ın çalışmalarını anlattı.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Şubesince Defne ilçesinde doğa yürüyüşü organize edildi.
Etkinliğe katılan Yeşilay üyeleri, gönüllüler ve öğrenciler, Ballıöz mevkisinde yürüyüş yaptı.
Yeşilay Şube Başkanı Ömer Bilgin, katılımcılara, Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA
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