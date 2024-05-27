Yeşilay\'ın 74. Olağan Genel Kurul Toplantısı\'nda Doç. Dr. Mehmet Dinç genel başkanlığa seçildi

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Yeşilayın 74. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda genel başkanlığa Doç. Dr. Mehmet Dinç seçildi.

Yeşilaydan yapılan açıklamada, kuruluşun genel merkezi olan Sepetçiler Kasrı'nda şube temsilcileri ve delegelerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, genel başkan seçiminin yapıldığı ve yeni yönetim kurulu üyelerinin belirlendiği belirtildi.

Genel başkanlığa seçilen, 71, 72 ve 73'üncü dönem Yeşilay Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Mehmet Dinç'in son 3 dönemdir genel başkanlık yapan Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ten görevi devraldığı aktarılan açıklamada, açık oylamada Yeşilay 74. Dönem Yönetim Kurulu asil üyeliğine Doç. Dr. Dinç, Doç. Dr. Muhammed Tayyip Kadak, Sümeyye Ceylan, Prof. Dr. Murat Şentürk, Dr. Mehmet Güllüoğlu, Çetin Dönmez, Ülkenur Büke, Çağrı Soyer, Dr. Şeyma Halaç, Doruk Malhan, Yasin Erol, Gaye Somuncu Yılmaz ve Prof. Dr. Şule Alan'ın seçildiği kaydedildi.

Açıklamada, yedek üyelerin ise Samet Koca, Dr. Hüseyin Hayri Nuroğlu, Dr. Sena Sezgin, Siret Albayrak, Neslihan Karagöz, Fatih Kışla ile Elif Yaman olduğu anlatıldı.

Prof. Dr. Öztürk'ün görevi süresince Yeşilayın yurt içi ve yurt dışında hizmet sahasını daha da genişlettiği, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nin (YEDAM) sayısının bu süre içerisinde KKTC dahil olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde 107'ye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, YEDAM Danışma Hattı'nı arayanların sayısının 1 milyonu geçtiği, Yeşilay şubelerinin sayısının Türkiye genelinde 120'ye ulaştığı, dünya genelindeki ülke Yeşilaylarının sayısının ise 97'ye yükseldiği belirtildi.

Yeşilayın Türkiye'de uygulanan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Eğitim Programı'yla her yıl 10 milyonu aşkın öğrenciye ve 3 milyon yetişkine bağımlılıklara karşı farkındalık kazandırıldığına dikkatin çekildiği açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı kapsamında 2019'dan bugüne kadar risk tespit edilerek program uygulanan 3 bin 110 öğrenci bulunurken öğrencilerle yapılan toplam görüşme sayısı 5 bin 994'e, ailelerle yapılan görüşme sayısı ise 957'ye ulaştı. Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı ise ilk olarak 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında 81 ilden toplam 264 okul psikolojik danışmanının desteğiyle 121 binden fazla öğrenciye uygulandı. Türkiye genelinde 110 kulüp sayısına ulaşan Yeşilay Spor Kulübü bünyesinde toplam lisanslı sporcu sayısı 2 bin 73, faal sporcu sayısı da 1203. 2017'den itibaren düzenlenen Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'na 2023 yılı itibarıyla toplam 10 bin 69 eser başvurdu. Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğiyle organize edilen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'na ise bugüne dek 1 milyon 179 bin 396 eser başvurdu. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'na gönderilen eser sayısı ise 5 bin 660."

"Bağımlılıkla mücadele bayrağını çok daha yukarılara çıkaracağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Dinç, kuruluşun bugüne kadar hayata geçirdiği faaliyetlerin başarısının temelinde kurumun kendini sürekli yenilemesi, dinamik yapısını koruması ve aktif bir sivil toplum kuruluşu olmasının yattığını ifade etti.

Doç. Dr. Dinç, "Önümüzdeki dönemde de Yeşilayın gelişimine katkıda bulunacağız ve bağımlılıkla mücadele bayrağını çok daha yukarılara çıkaracağız." değerlendirmesini yaptı.

Eski Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Öztürk ise kuruluşun Türkiye ve dünyada bağımlılıklarla mücadelesini daha da güçlendirerek sürdüreceğinden hiç şüphesi olmadığının altını çizdi.

Yeşilayın, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tanımladığı tüm bağımlılık türleriyle aynı anda mücadele eden yegane sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan Öztürk, "Bu kıymetli kurumda göreve başladığım ilk gün bütün faaliyetlerimizin bilimsel temelli olması gerektiğini vurgulamıştım. Başkanlık görevim süresince de bunu yapmaya gayret ettik." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Öztürk, üyelerin teveccühüyle seçilen 74. Dönem Genel Başkanı Doç. Dr. Dinç ve yönetim kuruluna bağımlılıklarla mücadelelerinde başarılar diledi.