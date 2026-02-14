Yeşilay Kayseri Şubesi\'nde Yeni Başkan Mustafa Demir

Yeşilay Kayseri Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda Mustafa Demir başkanlığa seçildi.

Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurulda faaliyet raporu sunuldu, denetim raporu okundu.

Tek listeyle gidilen seçimde Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mustafa Demir oldu.

Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, Demir'e görevinde başarılar dileyerek, genel kurulun hayırlı olmasını temenni etti.

Devletin demir yumruğunu gençleri zehirlemek isteyenlere karşı uygulamanın hak ve gerek olduğunu anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Yeşilay'ın ilk amacı uyuşturucu bağımlılığından veya diğer bağımlılıkları kurtarmaktan öte buna hiç başlatmamak için verilen bir mücadeledir. Aslında bağımlılıkla mücadelenin en önemli adımı hiç başlatmamaktır. Bu manada Yeşilay çok kıymetli. Çok büyük bir mücadele gerekiyor ama bu mücadeleyi hep beraber yapmak zorundayız. Üniversitelerin her bir sınıfında, liselerde olmak zorundayız. Ortaokulların her bir okulunda, her bir sınıfında olmak zorundayız. Bunu ihmal edemeyiz. Bunun sorumluluğu çok ağır."

Yeşilay Genel Başkan Başdanışmanı Mevlüt Büyükhelvacıgil ise Yeşilay'ın 120 şubesi ve 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi bulunduğunu söyledi.

Yeşilay'ın 65 ülkede faaliyet gösterdiğini belirten Büyükhelvacıgil, 166 bin gönüllülerinin olduğunu ifade etti.

Demir de bugün köklü medeniyet birikimi ve güçlü üretim ruhuyla öne çıkan Kayseri'de iyilik yürüyüşünü büyütmek için bir araya geldiklerini vurguladı.

Her insana şefkatle yaklaşacaklarını ve her haneye umut olmaya çalışacaklarını dile getiren Demir, "Kayseri'de hiçbir ferdimizi kaybetmeyi göze alamayız diyerek yola çıktık. Çünkü biliyoruz ki her insana uzanan el aslında bir ailenin ve toplumun geleceğine uzanır. Yeşilay'ı ailelerimize karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz." diye konuştu.

Eski Şube Başkanı Mehmet Çiftçi ise manevi bir kurumun binlerce yıllık kadim şehirde temsilciliğini yapmanın sorumluluklarını artırdığını belirterek, gecelerini gündüzlerine katarak faydalı olmaya çalıştıklarını ve Yeşilay'ın layık olduğu yerlere gelmesi için gayret ettiklerini ifade etti.

Programda ayrıca Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'in genel kurul için gönderdiği videolu mesajda davetliler tarafından izlendi.

Toplantı, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.