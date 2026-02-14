Yeşilay Kayseri Şubesi'nde Yeni Başkan Mustafa Demir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeşilay Kayseri Şubesi'nde Yeni Başkan Mustafa Demir

Yeşilay Kayseri Şubesi\'nde Yeni Başkan Mustafa Demir
14.02.2026 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Demir, Yeşilay Kayseri Şubesi'nin başkanlığına seçildi. Genel kurulda başarı mesajları verildi.

Yeşilay Kayseri Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda Mustafa Demir başkanlığa seçildi.

Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurulda faaliyet raporu sunuldu, denetim raporu okundu.

Tek listeyle gidilen seçimde Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mustafa Demir oldu.

Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, Demir'e görevinde başarılar dileyerek, genel kurulun hayırlı olmasını temenni etti.

Devletin demir yumruğunu gençleri zehirlemek isteyenlere karşı uygulamanın hak ve gerek olduğunu anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Yeşilay'ın ilk amacı uyuşturucu bağımlılığından veya diğer bağımlılıkları kurtarmaktan öte buna hiç başlatmamak için verilen bir mücadeledir. Aslında bağımlılıkla mücadelenin en önemli adımı hiç başlatmamaktır. Bu manada Yeşilay çok kıymetli. Çok büyük bir mücadele gerekiyor ama bu mücadeleyi hep beraber yapmak zorundayız. Üniversitelerin her bir sınıfında, liselerde olmak zorundayız. Ortaokulların her bir okulunda, her bir sınıfında olmak zorundayız. Bunu ihmal edemeyiz. Bunun sorumluluğu çok ağır."

Yeşilay Genel Başkan Başdanışmanı Mevlüt Büyükhelvacıgil ise Yeşilay'ın 120 şubesi ve 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi bulunduğunu söyledi.

Yeşilay'ın 65 ülkede faaliyet gösterdiğini belirten Büyükhelvacıgil, 166 bin gönüllülerinin olduğunu ifade etti.

Demir de bugün köklü medeniyet birikimi ve güçlü üretim ruhuyla öne çıkan Kayseri'de iyilik yürüyüşünü büyütmek için bir araya geldiklerini vurguladı.

Her insana şefkatle yaklaşacaklarını ve her haneye umut olmaya çalışacaklarını dile getiren Demir, "Kayseri'de hiçbir ferdimizi kaybetmeyi göze alamayız diyerek yola çıktık. Çünkü biliyoruz ki her insana uzanan el aslında bir ailenin ve toplumun geleceğine uzanır. Yeşilay'ı ailelerimize karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz." diye konuştu.

Eski Şube Başkanı Mehmet Çiftçi ise manevi bir kurumun binlerce yıllık kadim şehirde temsilciliğini yapmanın sorumluluklarını artırdığını belirterek, gecelerini gündüzlerine katarak faydalı olmaya çalıştıklarını ve Yeşilay'ın layık olduğu yerlere gelmesi için gayret ettiklerini ifade etti.

Programda ayrıca Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'in genel kurul için gönderdiği videolu mesajda davetliler tarafından izlendi.

Toplantı, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Mustafa Demir, Sivil Toplum, Kayseri, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay Kayseri Şubesi'nde Yeni Başkan Mustafa Demir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
Süper Star Ajda, 80. yaşını kutladı Süper Star Ajda, 80. yaşını kutladı
Jhon Duran, Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerildi Çıkan sonuç vahim Jhon Duran, Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerildi! Çıkan sonuç vahim
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
Fenerbahçe yeni sezonda bombayı Richarlison ile patlatıyor Fenerbahçe yeni sezonda bombayı Richarlison ile patlatıyor
Teksas’ta dehşet evi: Evlatlık çocuklarını kafese kapatan anneye 80 yıl hapis Teksas'ta dehşet evi: Evlatlık çocuklarını kafese kapatan anneye 80 yıl hapis

19:58
Saadet Partisi lideri Arıkan’dan Haberler.com canlı yayınında açıklamalar
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Haberler.com canlı yayınında açıklamalar
19:14
İnci Taneleri’nin hayranlarını yıkacak haber
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
18:57
Canlı anlatım Dev derbi başladı tempo çok yüksek
Canlı anlatım! Dev derbi başladı tempo çok yüksek
18:44
Türk donanması, Almanya’da
Türk donanması, Almanya'da
18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 20:09:13. #7.11#
SON DAKİKA: Yeşilay Kayseri Şubesi'nde Yeni Başkan Mustafa Demir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.