Yeşilay Münazara Turnuvası Finali Gerçekleşti

24.02.2026 14:21
Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın Akdeniz Bölge finali Adana'da yapıldı, şampiyon Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi oldu.

Yeşilay'ın, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Türkiye genelinde düzenlediği Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın Akdeniz Bölge finali gerçekleştirildi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, 1960'lı yıllarda başlatılan münazara geleneğini sürdüren kurum, 2022 yılında turnuva formatına dönüştürdüğü organizasyonu bu yıl 5'inci kez düzenliyor. Sekiz bölge finalinden oluşan turnuvada binlerce öğrenci, danışman öğretmenleri rehberliğinde fikirlerini savunarak yarışıyor.

Bu kapsamda Akdeniz Bölgesi turnuvasına 454 takım başvururken, Antalya Aksu Fen Lisesi, Antalya Adem Tolunay Anadolu Lisesi, Antalya Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi ve Antalya Hacı Melike Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi takımları finale kalmaya hak kazandı. Takımlar, bölge finalinin düzenlendiği Adana'da, 18 Şubat tarihinde Adana Müzesi'nde gerçekleştirilen final programında karşı karşıya geldi.

Bölge finalinin şampiyonu, Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi öğrencileri Ayberk Efekan Kozan ve Kadir Karagöz oldu. Turnuvanın en iyi konuşmacısı ise Antalya Anadolu Lisesi öğrencisi Şerife Göksu Turhan seçildi.

Gençlerin gelişimine ve gönüllülüğe katkı sağlanıyor

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası ile gençlerin eleştirel düşünme, sorgulama ve hızlı karar alma becerileri pekiştiriliyor. Turnuvaya katılan öğrenciler, kendilerine kısa süre önce verilen konular üzerine yoğun bir hazırlık süreci yürüterek entelektüel birikimlerini artırıyor, hitabet güçlerini ve tartışma yetkinliklerini geliştiriyor.

Münazara süreci, lise öğrencilerinin nitelikli ve verimli faaliyetlerde yer almalarına imkan sunarken, sağlıklı yaşam bilincinin güçlenmesine de katkı sağlıyor. Böylece ileride gelişebilecek bağımlılık risklerine karşı koruyucu bir farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Turnuvanın temel hedeflerinden biri de Yeşilay gönüllülüğünü gençler arasında yaygınlaştırmak ve gençlerin sosyal sorumluluk bilinciyle aktif rol almalarını desteklemek.

Kaynak: AA

