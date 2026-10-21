Yeşilay Şanlıurfa, yeni eğitim yılında 70 bin öğrenciye seminer vermeyi hedefliyor - Son Dakika
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Yeşilay Şanlıurfa, yeni eğitim yılında 70 bin öğrenciye seminer vermeyi hedefliyor

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Yeşilay Şanlıurfa ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki TBM seminerlerinin açılış töreni düzenlendi. Şube Başkanı Aziz Çiftçi, son 4 yılda yaklaşık 155 bin öğrenciye seminer verdiklerini, yeni eğitim yılında ise 70 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeşilay Şanlıurfa Şubesince, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele (TBM) programı kapsamında öğrencilere yönelik düzenlenecek seminerlerin açılış töreni gerçekleştirildi.

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen TBM çalışmaları kapsamında, Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılış programı düzenlendi.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencilerin iyi bir eğitim ortamında yetişmesinde emeği bulunan öğretmenlere teşekkür etti.

Öğrencilerin bağımlılıktan uzak, meslek sahibi, çalışkan, ahlaklı ve erdemli bireyler olarak yetişmesinin önemine değinen Kökrek, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her zaman sizlerin en iyi şekilde yetişmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi de son 4 yılda TBM kapsamında yaklaşık 155 bin öğrenciye seminer verdiklerini belirtti.

Çiftçi, yeni eğitim öğretim yılında ise 70 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Etkinliğin sonunda Yeşilay hakkında yöneltilen soruları doğru yanıtlayan öğrencilere hediyeler verildi.

Kaynak: AA
Milli Eğitim MüdürlüğüAziz ÇiftçiŞanlıurfaEğitimGüncelSon Dakika

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