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YEŞİLÇAM'IN EFSANE OYUNCULARINDAN HİKMET TAŞDEMİR HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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YEŞİLÇAM'IN EFSANE OYUNCULARINDAN HİKMET TAŞDEMİR HAYATINI KAYBETTİ

Türk Sineması'nın kötü adamı Hikmet Taşdemir, 82 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Taşdemir, Türk sinemasında unutulmaz karakterlere hayat vermişti. Taşdemir, Yeşilçam oyuncularına yapılan vefasızlığı da eleştirmişti.

26.01.2024 - 16:18,
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YEŞİLÇAM'IN EFSANE OYUNCULARINDAN HİKMET TAŞDEMİR HAYATINI KAYBETTİ - ek arşiv

UĞUR SAMET AVCI/ İSTANBUL, (DHA)-TÜRK Sineması'nın kötü adamı Hikmet Taşdemir, bir süredir tedavi gördüğü Tekirdağ Namık Kemal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 82 yaşında hayatını kaybetti.

Siyah deri eldivenleri, füme pardösüsü, güneş gözlükleriyle hafızalarda yer edinen, Türk Sineması'nın kötü adamı Hikmet Taşdemir 82 yaşında hayatını kaybetti. Silivri'de yaşayan Taşdemir rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Tekirdağ Namık Kemal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Taşdemir bugün saat 15.05 sıralarında tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

'BENİM ADIM KERİM, HEPİNİZİ SEVERİM' REPLİĞİ UNUTULMAZLAR ARASINDA

2 Şubat 0940'de Erzurum'da dünyaya gelen Taşdemir, genç yaşta bazı tiyatro topluluklarında yer aldı. 1971'de Yılmaz Güney'in yönettiği 'Baba' filmi ile sinema hayatı başladı. Korkusuz Korkak filminde Gaddar Kerim, Umudumuz Şaban da Mardinli Arif'i ve Tatar Ramazan da Cıbıl Halil karakterleriyle hafızalara kazınan Taşdemir'in 'Benim adım Kerim, hepinizi severim' repliği unutulmazlar arasına girdi. 130'dan fazla filmde yer alan Taşdemir, Leyla ile Mecnun (1972), Ezo Gelin (1973), Rabia (1973), Battal Gazi'nin Oğlu (1974), Batsın Bu Dünya (1975), Dünyayı Kurtaran Adam (1982), Tatar Ramazan (1990), Polis (televizyon dizisi, 1992), Kurt Kapanı (1999), Beşinci Boyut (televizyon dizisi, 2005), Arka Sokaklar (televizyon dizisi, 2006) dizilerinde rol aldı.

YEŞİLÇAM OYUNCULARINA VEFASIZLIK YAPILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Ünlü sanatçı Hikmet Taşdemir, 9 Nisan 2022'de DHA'ya yaptığı açıklamada Yeşilçam oyuncularına vefasızlık yapıldığını belirterek, "Günümüz sinema sektöründe saygı da yok. Bizim gibi oyunculara da efsane yönetmenlere de saygı gösterilmiyor. Çok kıymetli yönetmenlerimiz, Arif Memduh Ün, Natuk Baytan, Osman Fahir Seden, Kartal Tibet, Remzi Jöntürk. Bu isimleri anmadan geçersem çok ayıp olur, Allah rahmet eylesin. Bizler olmasak siz kimsiniz ne olurdunuz. Yumruğu yiyen ben, hiç bahsedilmeyen ben. Birgün Erol Taş'dan, Hayati Hamzaoğlu'ndan, Kazım Kartal'dan hiç bahsedildi mi? Hangi kanalda bunların ölüm yıl dönümlerinde bahsettiler" sitem etti.

YEŞİLÇAM\'IN EFSANE OYUNCULARINDAN HİKMET TAŞDEMİR HAYATINI KAYBETTİ
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: YEŞİLÇAM'IN EFSANE OYUNCULARINDAN HİKMET TAŞDEMİR HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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