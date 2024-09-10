Yeşilçam Yıldızı Fotoğrafçısı Ahmet Esmer Vefat Etti

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Aralarında Yeşilçam yıldızlarının portrelerinin de olduğu 71 yıllık arşivi bulunan Balıkesirli fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer (90), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süredir bulunduğu hastanede mide ameliyatı olan Esmer, fenalaşarak yoğun bakıma alındı.

Esmer, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Esmer'in oğlu Fatih Esmer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasının cenazesinin yarın ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'na defnedileceği bilgisini verdi.

Ahmet Esmer

Bulgaristan'ın Kırcaali bölgesinde dünyaya gelen Esmer, ailesiyle Türkiye'ye göç ettikten sonra garsonluk ve benzeri mesleklerin ardından 1952 yılında fotoğrafçılığa başladı. Geçimini eski usul makinelerle Hükümet Konağı çevresinde fotoğraf çekerek sağlayan Esmer, bir süre sonra kendi stüdyosunu kurdu.

Esmer, stüdyosunda Yeşilçam'dan Kemal Sunal, Tuncel Kurtiz, Tamer Yiğit, Hulusi Kentmen, Avni Dilligil gibi yıldızların yanı sıra müzisyen Cem Karaca'nın da aralarında bulunduğu birçok kişinin fotoğraflarını çekti.

Fotoğraf ve karikatür alanında birçok ödül alan Esmer, İstanbul Karikatürcüler Derneği ile Bursa'da kurulu Anadolu Karikatürcüler Derneği üyesidir. Emektar fotoğrafçının hem sanatçıların pek bilinmeyen portreleri hem de yaşama dair onlarca fotoğrafı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından başlatılan projeyle dijital ortama aktarıldı ve arşive kazandırıldı. Esmer, 2 çocuk 4 torun sahibidir.