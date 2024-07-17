Yeşilgöl'de doğa katliamına Prof. Dr. Gökoğlu'ndan tepki

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Doğa harikası Yeşilgöl'de beğeni uğruna doğa katliamına Prof. Dr. Gökoğlu'ndan tepki

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu:

"Aracın gölde ne işi var, aracını sürecek yer mi bulamadı"

ANTALYA - Antalya'da yaşayan sosyal medya fenomeninin, Kaş ilçesinde bulunan doğa harikası Yeşilgöl'e arazi aracıyla girerek, gölü tahrip etmesine Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu tepki gösterdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce yerli yabancı turistin ziyaret ettiği doğa harikası Yeşil Göl'e arazi aracı ile giren kişiler, gölü tahrip etti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından gelen tepkiler üzerine, dijital içerik üreticisi arkadaşlarıyla ortak paylaştığı videoyu sosyal medya hesabından kaldırdı.

Gölde değişik canlılar yaşamını sürdürüyor

Görüntüleri izleyen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Yeşilgöl'ün Antalya için önemli bir değer olduğunu kaydederek, "Bu tür göllerde değişik canlılar yaşamlarını sürdürüyor, vatandaşlarımız oraya aracıyla girmiş. Aracın gölde ne işi var, aracını sürecek yer mi bulamadı? Gölü bulandırması bile yeşilliğin yok olmasına sebep olur. Bu tür yerleri canımız gibi korumamız gerekiyor, vatandaşımız yanlış yapmış" dedi.