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Yeşilkent Mahallesi'ndeki İmar Sorunu Çözüldü - Son Dakika
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Yeşilkent Mahallesi'ndeki İmar Sorunu Çözüldü

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde 40 yıldır devam eden imar planı sorunu Avcılar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin çalışmaları sonucu çözüldü. İmar planları askıya çıkarıldı ve itirazlar değerlendirilerek sonuca bağlandı. Mahalle sakinleri bu gelişmeyi kutlamak için kurban kesti ve bin 200 kişiye yemek ikramında bulundu. Mahalle sakinleri, imar planının geleceğine inandıklarını ve detaylar hakkında açıklama beklediklerini belirtti.

07.01.2024 - 16:30,  Güncelleme: 16:47
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AVCILAR Yeşilkent mahallesinin 40 yıldır devam eden imar planı sorunu çözüldü. Haberi alan mahalle sakinleri kurban kestirdi; bin 200 kişiye yemek ikramında bulunuldu.

Avcılar'da bulunan 120 bin nüfuslu Yeşilkent Mahallesi'ndeki imar sorunu Avcılar Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin çalışmaları sonucu çözüldü. İmar planları askıya çıkarılırken, itirazlar değerlendirilerek sonuca bağlandı. Karar, Avcılar Belediye Meclisi'nde bu hafta oybirliğiyle kabul edildi. Mahallede bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve imar komisyonu üyeleri biraraya geldi. İmar planı sorununun çözülmesi sonrasında pazar yerinde 10 kurban kesildi. Semt pazarında biraraya gelen mahalle sakinlerine yemek ikramında bulunuldu. Kazanlarda pişirilen etli bulgur pilavı ve ayran bin 200 kişiye ikram edildi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Bizim örf ve adetlerimizde güzel birşey olduğunda kuban kesilir. Yeşilkent'te de çok özel bir gelişme kaydedildi. 40 yıldan beri beklenen imar geldi. İmarın hayırlı olması ve herşeyin çok güzel olması için, kurban kesilecek. Sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah elbirliğiyle birlik beraberlik olduğunda üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok. Hayırlı olsun diyorum " şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri ise, " İmarla ilgili burasının değişeceğine inanıyoruz.İmarın geleceğine inanıyoruz. " dedi. Bir başka mahalle sakini ise, " İmar konusunda düşüncelerim olumlu. Herkes mevcut olan binalarında ödeme mi yapacak. Vatandaşın cebinden para çıkacak mı çıkmayacak mı? Bunları bilmediğimiz için buna bir açıklık getirilmesini istiyoruz " diye konuştu.

Yeşilkent Mahallesi\'ndeki İmar Sorunu Çözüldü
Kaynak: DHA
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