Yeşilli Festivali Sona Etti - Son Dakika
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Yeşilli Festivali Sona Etti

Yeşilli Festivali Sona Etti
15.06.2026 10:24
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18. Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali, Funda Arar konseri ile tamamlandı.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen "Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali" sona erdi.

Yeşilli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 3 gün süren festival sanatçı Funda Arar konseri ile sona erdi.

Yeşilli Belediye Gençlik Parkı'nda düzenlenen konserde, sanatçı Funda Arar, şarkılarını seslendirdi.

Müzikseverler, tüm şarkılarda Arar'a eşlik etti.

Programda konuşan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Eyüp Eroğlu, Yeşilli'nin uluslararası düzeyde bir markaya dönüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güneydoğu'daki huzur ortamının kalıcı hale geldiğini vurgulayan Eroğlu, "Yeşilli'de vatandaşlar hiçbir kaygı duymadan, kardeşlik içinde bir araya gelebilmesi, ülkemizin ulaştığı huzur ve güven ortamının en somut göstergesidir. Bizim en büyük gayemiz, terörün gölgesinden tamamen sıyrılmış, sanata, kültüre ve üretime odaklanmış güçlü bir Türkiye'dir. Bu festival, terörsüz Türkiye vizyonumuzun ve bölgede sağlanan kalıcı istikrarın ne kadar kıymetli olduğunun bir kez daha altını çizmektedir. Bu organizasyonda emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere herkesi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ise festivalin hikayesinin kirazı tanıtmak olmadığını asıl hedeflerinin kadim medeniyetlerin beşiği olan Mardin'in ve doğa harikası Yeşilli'nin kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtmak olduğunu belirtti.

Başkan Demir, sanatçı Funda Arar'a günün anısına kiraz temalı tablo hediye etti.

Festivale, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, ilçe kaymakamları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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