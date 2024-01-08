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Yeşilyurt Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere un yardımına başladı - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere un yardımına başladı

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ile Tarım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, belediyenin tarımsal üretim ve Ar-Ge sahasında hasadı yapılan buğdaylar, değirmende un haline dönüştürülüp Emanet Çarşısı'na kayıt yaptıran ihtiyaç sahibi ailelere paketler halinde dağıtıldı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Emanet Çarşısı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda, temizlik ve giysi gibi her türlü yardımı sağladıklarını belirtti. Ayrıca, belediyenin kendi üretimi olan doğal ve organik unların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

Yeşilyurt Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere un yardımına başladı
08.01.2024 - 16:03,  Güncelleme: 16:10
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Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ile Tarım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediyenin tarımsal üretim ve Ar-Ge sahasında hasadı yapılan buğdaylar, değirmende un haline dönüştürülüp Emanet Çarşısı'na kayıt yaptıran ihtiyaç sahibi ailelere paketler halinde dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt Belediyesi, Emanet Kart verilen ihtiyaç sahibi ailelere un yardımına başladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Emanet Çarşısı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıdadan, temizlik ve giysiye kadar her türlü yardımda bulunduklarını belirtti.

Çınar, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra Emanet Çarşısı'nın sosyal yardımların merkezi olduğunu, AFAD ve Türk Kızılay ile yurt içi ve dışından gelen yardımları depremzedelere ulaştırdıklarını aktardı.

Tarımsal üretim ve Ar-Ge sahasında hasadını yaptıkları buğdayları değirmende una dönüştürüp, paket yaptıktan sonra Emanet Kart sahiplerine ulaştırdıklarını anlatan Çınar, "Burada paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan unlarımızın doğal ve organik ürün olmasının yanında kendi üretimimiz olması da bizleri ayrıca gururlandırmaktadır. Belediye olarak bir yandan bereketli topraklarımızdan güzel ve verimli ürünler toplarken diğer taraftan da bu doğal ürünleri ihtiyaç sahipleriyle de paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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