Yeşilyurt Millet Bahçesi Projesi Devam Ediyor
26.03.2026 13:19
Kocaeli Başiskele'de sosyal yaşam merkezi hedefiyle Yeşilyurt Millet Bahçesi'nin yapım çalışmaları sürüyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Yeşilyurt Millet Bahçesi'nde yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje alanında incelemelerde bulunan Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, teknik ekipten projenin son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Yaklaşık 63 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen projenin tamamlandığında her yaştan vatandaşın yararlanabileceği sosyal yaşam merkezi olması hedefleniyor.

Projede yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik ve dinlenme alanları ile geniş yeşil alanlar yer alırken, çocuklar için oyun grupları oluşturulacak.

Ayrıca projede yer alacak zipline parkurunun ziyaretçilere farklı deneyim sunarak vadinin doğal güzelliklerinin yüksekten izlenebilmesine imkan sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özlü, Yeşilyurt Millet Bahçesi'nin vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği alan olacağını belirterek, "Çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. En kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu'nun renkleri Darıca'da sahnelendi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen "Darıca'dan Anadolu'ya Halk Oyunları Şenlikleri" gerçekleştirildi.

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Programa Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Sağdıç, öğrenciler, veliler ve eğitimciler katıldı.

Etkinlikte Anadolu'nun 6 yöresine ait halk oyunları, 120 kişiden oluşan folklor ekipleri tarafından sahnelendi.

Programın açılışında konuşan Bıyık, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade ederek, Türkiye'de huzur ve güven ortamı içerisinde geleneklerin yaşatılabildiğini söyledi.

Etkinlik, kursiyerlerin sergilediği halk oyunu gösterileriyle sona erdi.

Kaynak: AA

