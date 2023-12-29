Yeşilyurt SYDV, VEFA Projesi kapsamında kuaför hizmeti projesi başlattı

Yeşilyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV), VEFA Projesi yararlanıcıları için kuaför hizmeti projesi başlatıldı.

Yeşilyurt SYDV tarafından 2018'de başlatılan ve halen devam eden evde temizlik hizmeti yararlanıcıları için kuaför hizmeti projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda İhtiyaç sahibi bireylerin evlerine kuaför eşliğinde giden vakıf personeli, kişisel bakımlarını yapıyor.

Proje ile ilçe merkezi ve köylerinde ikamet eden dezavantajlı bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmek, devletin yanlarında olduğunu hissettirilmesi hedefleniyor.

Kuaför hizmeti projesinden yararlananların evleri ayda en az bir kere ziyaret ediliyor.