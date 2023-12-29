 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yeşilyurt SYDV, VEFA Projesi kapsamında kuaför hizmeti projesi başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeşilyurt SYDV, VEFA Projesi kapsamında kuaför hizmeti projesi başlattı

Yeşilyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılan kuaför hizmeti projesi, evde temizlik hizmeti yararlanıcılarına yönelik olarak devam ediyor. İhtiyaç sahibi bireylerin evlerine kuaför eşliğinde giden vakıf personeli, kişisel bakımlarını yapıyor. Proje ile dezavantajlı bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve devletin yanlarında olduğunu hissettirilmesi hedefleniyor.

Yeşilyurt SYDV, VEFA Projesi kapsamında kuaför hizmeti projesi başlattı
29.12.2023 - 16:11,
Abone Ol

Yeşilyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV), VEFA Projesi yararlanıcıları için kuaför hizmeti projesi başlatıldı.

Yeşilyurt SYDV tarafından 2018'de başlatılan ve halen devam eden evde temizlik hizmeti yararlanıcıları için kuaför hizmeti projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda İhtiyaç sahibi bireylerin evlerine kuaför eşliğinde giden vakıf personeli, kişisel bakımlarını yapıyor.

Proje ile ilçe merkezi ve köylerinde ikamet eden dezavantajlı bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmek, devletin yanlarında olduğunu hissettirilmesi hedefleniyor.

Kuaför hizmeti projesinden yararlananların evleri ayda en az bir kere ziyaret ediliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yeşilyurt, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilyurt SYDV, VEFA Projesi kapsamında kuaför hizmeti projesi başlattı - Son Dakika


15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48
Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22
KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:13
TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50
Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44
Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42
İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39
Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi

Son Dakika
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22 KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:15 Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir
15:13 TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50 Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44 Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42 İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39 Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi
14:08 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 16:31:50. #1.13#
SON DAKİKA: Yeşilyurt SYDV, VEFA Projesi kapsamında kuaför hizmeti projesi başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement