Marble Talks'ta İlk Konuk İç Mimar Yeşim Kozanlı

(İZMİR) - Marble İzmir - 31. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı kapsamında düzenlenen Marble Talks'un ilk konuğu, "Zamanın İzi" başlıklı söyleşi ile 8. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması'nın jüri üyesi de olan iç mimar Yeşim Kozanlı oldu. Kozanlı, doğal taşı, zamana direnen bir unsur olarak değil; zamanla birlikte anlam kazanan, yaşayan bir malzeme olarak gördüğünü belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Marble İzmir – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı kapsamında Marble Talks söyleşileri başladı. Söyleşilerin ilk konuğu 8. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması'nın jüri üyesi de olan iç mimar Yeşim Kozanlı oldu. D-esign Arena sahnesinde gerçekleştirilen programa, fuar ziyaretçilerinin yanı sıra akademisyenler, üniversitelerin mimarlık ve tasarım bölümü öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. "Zamanın İzi" başlıklı söyleşide Kozanlı, mesleki deneyimlerini ve doğal taşa ilişkin yaklaşımını katılımcılarla paylaştı. Yaklaşık 30 yıldır iç mimarlık alanında çalıştığını belirten Kozanlı, son 24 yıldır ise ağırlıklı olarak otel projelerine odaklandığını söyledi.

"Zamanla değer kazanan bir malzeme"

Doğal taşı, zamana direnen bir unsur olarak değil; zamanla birlikte anlam kazanan, yaşayan bir malzeme olarak gördüğünü belirten Yeşim Kozanlı, "Tasarım pratiğimde duygunun belirleyici bir rolü var. Bir mekanın kullanıcıyla bağ kurabilmesi esastır ve doğal taş, dokusu ve tarihsel derinliğiyle bu bağı kurmanın en güçlü araçlarından biridir. Bu nedenle bir mekan tasarlarken bugünü değil yıllar içinde nasıl dönüşeceğini de düşünmek gerekir. Doğal taş, zamanla eskimeyen; aksine değer kazanan ve hikayesi derinleşen bir malzemedir" diye konuştu.

Gençlere tavsiye

Sunumunda, bugüne kadar hayata geçirdikleri otel projelerinden örneklerle doğal taşın mekanlarda nasıl bir anlatı oluşturduğunu fotoğraflarla paylaşan Yeşim Kozanlı, genç meslektaşlarından doğal taş kullanımından çekinmemelerini önererek Türkiye'nin doğal taş açısından sahip olduğu zenginlik, tasarımcılar için önemli bir potansiyel sunduğunu ifade etti.