Marble Talks'ta İlk Konuk İç Mimar Yeşim Kozanlı

15.04.2026 10:09  Güncelleme: 11:19
Marble İzmir Fuarı'nda iç mimar Yeşim Kozanlı, doğal taşın zamanla anlam kazanan bir malzeme olduğunu vurguladı ve genç tasarımcılara doğal taş kullanımı hakkında tavsiyelerde bulundu.

(İZMİR) - Marble İzmir - 31. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı kapsamında düzenlenen Marble Talks'un ilk konuğu, "Zamanın İzi" başlıklı söyleşi ile 8. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması'nın jüri üyesi de olan iç mimar Yeşim Kozanlı oldu. Kozanlı, doğal taşı, zamana direnen bir unsur olarak değil; zamanla birlikte anlam kazanan, yaşayan bir malzeme olarak gördüğünü belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Marble İzmir – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı kapsamında Marble Talks söyleşileri başladı. Söyleşilerin ilk konuğu 8. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması'nın jüri üyesi de olan iç mimar Yeşim Kozanlı oldu. D-esign Arena sahnesinde gerçekleştirilen programa, fuar ziyaretçilerinin yanı sıra akademisyenler, üniversitelerin mimarlık ve tasarım bölümü öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. "Zamanın İzi" başlıklı söyleşide Kozanlı, mesleki deneyimlerini ve doğal taşa ilişkin yaklaşımını katılımcılarla paylaştı. Yaklaşık 30 yıldır iç mimarlık alanında çalıştığını belirten Kozanlı, son 24 yıldır ise ağırlıklı olarak otel projelerine odaklandığını söyledi.

"Zamanla değer kazanan bir malzeme"

Doğal taşı, zamana direnen bir unsur olarak değil; zamanla birlikte anlam kazanan, yaşayan bir malzeme olarak gördüğünü belirten Yeşim Kozanlı, "Tasarım pratiğimde duygunun belirleyici bir rolü var. Bir mekanın kullanıcıyla bağ kurabilmesi esastır ve doğal taş, dokusu ve tarihsel derinliğiyle bu bağı kurmanın en güçlü araçlarından biridir. Bu nedenle bir mekan tasarlarken bugünü değil yıllar içinde nasıl dönüşeceğini de düşünmek gerekir. Doğal taş, zamanla eskimeyen; aksine değer kazanan ve hikayesi derinleşen bir malzemedir" diye konuştu.

Gençlere tavsiye

Sunumunda, bugüne kadar hayata geçirdikleri otel projelerinden örneklerle doğal taşın mekanlarda nasıl bir anlatı oluşturduğunu fotoğraflarla paylaşan Yeşim Kozanlı, genç meslektaşlarından doğal taş kullanımından çekinmemelerini önererek Türkiye'nin doğal taş açısından sahip olduğu zenginlik, tasarımcılar için önemli bir potansiyel sunduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Bensu Soral’dan evlilik teklifi itirafı: Diz çökünce dans ediyoruz sandım Bensu Soral’dan evlilik teklifi itirafı: Diz çökünce dans ediyoruz sandım
Türkiye’nin en zengini değişti Murat Ülker zirveyi kaptırdı Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu Her yerde bu adamı arıyor Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor

12:37
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge Bakan Gürlek’ten “Sonuna kadar gidilsin“ talimatı
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge! Bakan Gürlek'ten "Sonuna kadar gidilsin" talimatı
12:08
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
11:40
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
11:33
Huzur Partisi’nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu
Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu
11:29
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
10:36
Vatandaş rahatsızdı Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
