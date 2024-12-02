Yeter Teyze Emekleriyle Geçimini Sağlıyor - Son Dakika
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Yeter Teyze Emekleriyle Geçimini Sağlıyor

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65 yaşındaki Yeter Nasip, seyyar tezgahında el emeği ürünler satarak ailesine destek oluyor.

02.12.2024 11:13
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Seyyar tezgahının başında ördüğü ürünleri satarak geçimini sağlıyor

Yeter teyze tazgahının başında hem örgü örüyor hem de satıyor

GAZİANTEP - El emeği göz nuru ile ördüğü ürünlerini seyyar tezgahında satarak geçimini sağlayan 65 yaşındaki Yeter Nasip, hem aile bütçesine destek oluyor hem de ürünlerinin değer bulmasının mutluluğunu yaşıyor.

Gaziantep'te yaşayan 65 yaşındaki Yeter Nasip, ilerlemiş yaşına rağmen yaptığı el işlemeli örgü ve takı eşyaları satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. İlerleyen yaşına ve rahatsızlıklarına rağmen soğuk-sıcak dinlemeden kendisine ait tezgahında sattığı ürünler ile ailesinin geçimini sağlayan Yeter Nasip, özellikle günlük yaşamda da kullanılan, patik, örme yelekler ve şallar, lif, dantel, süs ve takı eşyaları gibi birçok ürününü satarak geçimini sürdürüyor. Şahinbey ilçesinin Alaybey Mahallesi'ndeki otobüs durağının yanına her gün tezgahını kuran ve yaz-kış demeden tezgahının başında bir yandan örgü ören bir yandan da hem ördüğü hem de hazır aldığı hediyelik eşyaları satan Yeter Nasip, azmi ve çalışkanlığıyla herkesin takdirini topluyor. Tezgahında el işlemeli çocuk patikleri ve yeleklerinin yanı sıra küpe, bileklik ve kolye gibi takı eşyaları satarak aile bütçesine katkıda bulunan Yeter Nasip, ilerleyen yaşına ve rahatsızlıklarına rağmen gece yaptığı ürünleri gündüzleri satarak geçimini sağladığını söyledi. Örgü örerek kendisiyle gurur duyduğu bu işi yapmanın verdiği hissi hiçbir şeye değiştirmeyeceğini ve kendi parasını kazanmak kadar güzel bir şeyin olmadığını dile getiren Nasip, kendi deyimiyle kimseye muhtaç olmamak için 25 yıldır bir yandan örgü ördüğünü ve bir yandan da ördüğü el emeği göz nuru ürünlerini sattığını belirtti. Boş durmayı sevmediğini söyleyen Nasip, ördüğü ürünleri de satarak evine katkıda bulunduğunu anlattı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren tezgahının başına geçtiğini aktaran Nasip, "Sattığım ürünler el emeği göz nuru ürünlerimdir. Sabah saat 10.00'da geliyorum. Akşam 16.00'a kadar çalışıyorum. Kendim yapıyorum kendim satıyorum. Kimseye muhtaç olmuyorum. Rabbime şükürler olsun. Çokta istemiyorum. Rabbim az ama hayırlısını versin. Patik, çocuk bayan için örüyorum. Küpe, kolye, halhal ve bileklik yapıyorum. Hepsi elimden geliyor. 65 yaşındayım. Bir ekmek parası için çabalıyorum. Bu yaşta avuç mu açayım. Gençlikte kimseye el açmadım, bu yaştan sonra da Rabbim haram nasip etmesin" dedi.

Ördüğü ürünleri satarak evine katkıda bulunduğunu anlatan Nasip, yaptığı ürünlerin genç kızların ve kadınların ilgisini çektiğini belirtti.

El emeği göz nuru el ürünlerini vatandaşların beğenisine sunup aile bütçesine katkı sağladığını ifade eden Nasip, "Eşim de çalışıyor ama hayat pahalı olduğu için bende eşimle birlikte çalışıyorum. Kimseye çok şükür muhtaç olmuyoruz. Kendi emeğimizle kazanıyoruz. Günde iki tane patik örüyorum. Evde de patik örmeye devam ediyorum. Yemeğimi yedikten sonra çayımı içtikten sonra patik örüyorum. Ördüğüm patikleri de tezgahımda satıyorum" şeklinde konuştu.

"Yeter teyze kendi emekleri ile para kazanıyor"

Kader Kökçüoğlu isimli vatandaş kadınların çalışmaya kattığı desteğin büyük olduğuna değinerek, "Şu anda 14-15 yaşındakiler bile çalışmıyor. Trafikte mendil satan kişilerle karşılaşıyoruz. Ama yeter teyze yaşlı olmasına rağmen tezgahının başında hem örgü örüyor hem de satıyor. Yeter teyze kendi emekleri ile para kazanıyor. Bir genç olarak kendisini örnek alıyorum ve kendisine de imrendim" diye konuştu.

Yeter Teyze Emekleriyle Geçimini Sağlıyor
Kaynak: İHA

Gaziantep, Ekonomi, Güncel, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeter Teyze Emekleriyle Geçimini Sağlıyor - Son Dakika

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