Yetev Sanat Sahne'de Musikimizin Köprüleri programı Amir Ateş'i ağırladı - Son Dakika
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Yetev Sanat Sahne'de Musikimizin Köprüleri programı Amir Ateş'i ağırladı

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Yetev Sanat Sahne'de yeni sanat sezonu, ilk Müzikli Sohbet programı Musikimizin Köprüleri ile başladı. Prof. Dr. Murat Salim Tokaç'ın konuştuğu etkinliğin konuğu Amir Ateş oldu; Ateş müzik yolculuğunu anlattı, eserleri seslendirildi.

Yetev Sanat Sahne'de konser, söyleşi, konferans ve farklı sanat buluşmalarından oluşan yeni sanat sezonu başladı.

Sezonun ilk "Müzikli Sohbet" buluşması olan "Musikimizin Köprüleri" programı sanatseverlerle buluştu.

Prof. Dr. Murat Salim Tokaç ile Türk musikisinin geçmişten bugüne uzanan yolculuğunun konuşulduğu programın konuğu, sanatçı Amir Ateş oldu.

Programın açılışında konuşan Tokaç, Türk müziğinde köprü görevi gören ustaların önemini anlatarak, genç sanatçıların bu ustaların açtığı yolda ilerlediğini, öncelikle onları taklit ettiklerini ve ardından kendi sanatsal kimliklerini oluşturduklarını söyledi.

Türk musikisinin önemli ustalarından Ateş ve Emin Ongan'ın başkanlığını yaptığı Üsküdar Musiki Cemiyetinin Türk müziğine sunduğu tarihi katkıları da aktaran Tokaç, cemiyete 2018'de verilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'nün bu köklü başarının bir ispatı olduğunu ifade etti.

Amir Ateş ise müzik yolculuğunun Kanlıca'da aldığı Kur'an-ı Kerim dersleriyle başladığını ve Kemal Gürses'in meşk halkasında müziğe adım attığını belirtti.

Kemal Batanay, Saadettin Kaynak ve Yesari Asım Arsoy gibi önemli isimlerden büyük ölçüde istifade ettiğini dile getiren Ateş, bestekarlığa 10-11 yaşlarında, takvim yapraklarındaki şiirleri kendi kendine besteleyerek başladığını anlattı.

Ateş, Üsküdar için 15 şarkı bestelediğine işaret ederek, vatan ve bayrak temalı eserler üretmeye her zaman özen gösterdiği vurguladı.

Müzikal dinletilerin de yer aldığı programın ilk eseri, Amir Ateş'in Segah makamındaki "Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim" adlı bestesi oldu.

Etkinlik boyunca "Yaşıyorsan Gel Şükret" isimli ilahi ve Muhayyer Kürdi makamındaki "Baş Tacım" gibi eserler icra edildi.

Eserlerinden "Üsküdar'ın Güzelliği Dünyaya Bedel", programda Amir Ateş Müzik İlkokulu öğrencileri tarafından seslendirildi. Ayrıca sanatçı Bekir Ünlüataer, muhayyer makamında bir icra gerçekleştirdi.

Müzik ve sohbetin iç içe geçtiği program, katılımcıların hep bir ağızdan koro halinde seslendirdiği muhayyer kürdi makamındaki "Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın" şarkısıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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