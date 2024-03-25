Yetim çocuklar, Tuzla'da düzenlenen iftar programında bir araya geldi
İSTANBUL - Tuzla'da 30 yılı aşkın süredir devam eden ve Dünya Yetimler Haftası'nda düzenlenen; Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan yetim çocukların katıldığı iftar programı bu sene de gerçekleşti. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bugün, özel bir sebeple bir arada olsak da biz aslında 365 gün birlikteyiz" dedi.
Tuzla'da 30 yılı aşkın süredir geleneksel olarak devam eden ve Yetimler Haftası'nda gerçekleştirilen iftarı programı Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi. Takipleri yılın her günü Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yapılan yetim çocuklar, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı ile iftar yaptı.
"Gönüllülerimiz 365 gün esaslı çalışıyor"
Başkan Şadi Yazıcı, "Gönül Elleri Çarşımız çalışmalarını yılın 365 günü sürdürmeye devam ediyor. Çarşımızda bulunan 14 komisyonumuzdaki gönüllülerimiz gibi Yetimler Komisyonumuzun gönüllüleri de 365 gün esaslı çalışıyor. Bugün, özel bir sebeple bir arada olsak dahi biz aslında 365 gün her daim birlikteyiz. Belediye Başkanlığım süresince bu birlikteliklere hep şahit oldum ve bunu sağlayan bütün gönüllü hanımefendilere yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Yazıcı, "Tuzla'da yapmış olduğumuz en büyük iş ne deyince imar ve inşaat konusunda çok iş yaptık ihya dediğimiz bizim gönül elleriyle 4 bin 500 kent kadın gönüllüsüyle 14 komisyonla yapmış olduğumuz işler muhteşem işler. Engellisi, yetimi, yaşlısı, dulu, şehit ailesi ve gaziler dahil olmak üzere herkesle ilgilendik ama bugün yetimlerimiz ile birlikteyiz, onlarla 365 gün boyunca ilgileniyoruz, yetimliklerini hissettirmemeye çalışıyoruz ve gönüllü hanımefendiler vasıtasıyla çok çalışma yaptık. Ama ramazanda giyim kuşam dahil onlara her türlü yardımı yapan, her türlü ihtiyacını karşılamanın yanında bu dayanışmayı en güzel şekilde gösteren iftar sofrasındayız. Emeği geçen gönüllü hanımefendiler başta olmak üzere destek olan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Allah kimseyi yetim bırakmasın" ifadelerini kullandı.
"Unutulmamak güzel bir şey"
15 yıldır Tuzla'da yaşayan Yasemin Karaca, "2 çocuğumla beraber 6-7 yıldır yetim bir aile olarak devam ediyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de iftarda bir araya geldik. Ufaklıklara güzel hediyeler de veriyorlar, elimizi hiçbir zaman bırakmıyorlar, unutulmamak güzel bir şey. Bu yüzden teşekkür ediyoruz" dedi.
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