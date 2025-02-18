Yetkisiz Çakar Kullanımına 138 Bin Lira Ceza

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Mersin'de otomobilinde yetkisiz çakar ve siren sistemi kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda (TAG) denetim sırasında çakar kullanan bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki incelemede, ön panjur kısmında bulunan çakar lambanın ve siren sisteminin yetkisiz olduğu belirlendi.

Sürücüye "yetkisiz çakar kullanmaktan" 138 bin 172 lira ceza kesildi.

Otomobil 30 gün trafikten men edildi.