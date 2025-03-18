YETKM, Bağdat'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü programı düzenledi

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YETKM) tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı anma ve iftar programı gerçekleştirildi.

İftar programına Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Bağdat Yunus Emre Türk Kültür Merkezi yetkilileri, Türkmen toplumunun temsilcileri ve Iraklı yetkililer katıldı.

Burada konuşan YETKM Koordinatörü İbrahim Özbilgin, kültürün farklı toplumlar arasında güven tesis edilmesinde ve diyaloğun artırılmasında önemli yere sahip olduğunu ifade etti.

Özbilgin, "Kültürümüzü ve sanatımızı dünya genelinde tanıtmak için çok yönlü ve çok boyutlu faaliyetimizi 66 ülkede 90 temsilcilikle sürdürmekteyiz. Yunus Emre'nin evrensel insani değerler üzerine inşa edilmiş felsefesini çağımıza onun sevgi diliyle taşıma gayretimiz devam edecek." dedi.

Koordinatör Özbilgin, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en büyük destanlardan biri olan Çanakkale Zaferi'ni de Bağdat'ta anmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi Türkiye ile Irak halkları arasındaki derin bağların bir göstergesidir. O gün cephede omuz omuza mücadele eden Bağdatlı üsteğmen Abdurrahman Hüseyin ile Karslı Ali Efe'nin, Basralı Ahmed Hüseyin ile Konyalı Süleyman Çavuş'un, Kerküklü Emin Vehbi Efendi ile İstanbullu Ali Yüzbaşı'nın aynı cephede şehit olmaları Çanakkale'nin sınırları ve coğrafyayı aşan bir idealin ve uğruna can feda eden bir amacın var olduğunu bizlere göstermektedir."

Büyükelçi İnan da Yunus Emre Enstitüsü'nün, Türk kültürünü dünyaya tanıtmada çok önemli rol oynadığını ifade ederek, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı şehitlerinin fedakarlıklarından da ilham aldıklarını dile getirdi.

"Türk tarihinin en anlamlı ve ihtişamlı direniş destanı olan Çanakkale Zaferi, sadece bir zaferin sembolü değil, aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberliğinin de ifadesidir." diyen İnan, Bağdat, Kut ve dünya çapındaki tüm şehitliğimizde huzur içinde yatan isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum". ifadesini kullandı.

YETKM, iftar ve anma programının yanı sıra 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi Sergisi de düzenledi.