YGD'den Gazetecilere Kapsamlı Yol Haritası

Yüzüncüyıl Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu, basın sektöründeki sorunlara çözüm için kapsamlı bir yol haritası paylaştı. Plan, gazetecilerin ekonomik, hukuki ve mesleki sorunlarına somut adımlar içeriyor. İlk aşamada saha çalışmalarıyla sorunlar tespit edilecek ve 'Gazeteciliğin Güncel Sorunları Raporu' yayımlanacak. Hukuki destek için gönüllü avukatlardan oluşan bir ağ kurulacak, ifade özgürlüğü ihlalleri raporlanacak. Ekonomik zorluklara karşı 'Gazeteci Dayanışma Fonu' oluşturulacak, işsiz ve serbest çalışan gazetecilere destek sağlanacak. Dijital gazetecilik, veri gazeteciliği ve yapay zeka alanlarında eğitim programları düzenlenecek, genç gazeteciler için mentorluk sistemi kurulacak. Kamuoyu farkındalığı için kampanyalar yapılacak, ulusal ve uluslararası iş birlikleri geliştirilecek. Derneğin kurumsal yapısı güçlendirilecek, üye sayısı artırılacak. YGD Başkanı Yavuz Yılmaz, 'Dayanışmayı büyüterek daha güçlü, daha bağımsız bir medya ortamı oluşturacağız' dedi.