YGD'den Gazetecilere Kapsamlı Yol Haritası

29.04.2026 13:31
Yüzüncüyıl Gazeteciler Derneği, gazetecilerin ekonomik, hukuki ve mesleki sorunlarına çözüm için 'Farkındayız, Birlikte Güçlüyüz' mottosuyla bir yol haritası açıkladı.

Yüzüncüyıl Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu, basın sektöründeki sorunlara çözüm için kapsamlı bir yol haritası paylaştı. Plan, gazetecilerin ekonomik, hukuki ve mesleki sorunlarına somut adımlar içeriyor. İlk aşamada saha çalışmalarıyla sorunlar tespit edilecek ve 'Gazeteciliğin Güncel Sorunları Raporu' yayımlanacak. Hukuki destek için gönüllü avukatlardan oluşan bir ağ kurulacak, ifade özgürlüğü ihlalleri raporlanacak. Ekonomik zorluklara karşı 'Gazeteci Dayanışma Fonu' oluşturulacak, işsiz ve serbest çalışan gazetecilere destek sağlanacak. Dijital gazetecilik, veri gazeteciliği ve yapay zeka alanlarında eğitim programları düzenlenecek, genç gazeteciler için mentorluk sistemi kurulacak. Kamuoyu farkındalığı için kampanyalar yapılacak, ulusal ve uluslararası iş birlikleri geliştirilecek. Derneğin kurumsal yapısı güçlendirilecek, üye sayısı artırılacak. YGD Başkanı Yavuz Yılmaz, 'Dayanışmayı büyüterek daha güçlü, daha bağımsız bir medya ortamı oluşturacağız' dedi.

İBB davasında itirafçı sanık Adem Soytekin savunma yaptı Salondan “bozkurt“ işareti yaparak çıktı İBB davasında itirafçı sanık Adem Soytekin savunma yaptı! Salondan "bozkurt" işareti yaparak çıktı
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit davasında sanık: Rahatsızlık vermek istedim Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit davasında sanık: Rahatsızlık vermek istedim
Moskova’da inşa halindeki binada çıkan yangında 8 kişi öldü Moskova'da inşa halindeki binada çıkan yangında 8 kişi öldü
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor, ilk test sürüşü başarılı geçti Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor, ilk test sürüşü başarılı geçti
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca’ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca'ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

13:53
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
13:41
1 maç kaldı Okan Buruk “Oyna“ dediği an madde devreye girecek
1 maç kaldı! Okan Buruk "Oyna" dediği an madde devreye girecek
13:34
Osimhen’e bomba gibi teklif Hemen yanıt verdiler
Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler
13:23
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
