Yiçang Savcılığı, Siyasi Büro üyesi Ma Şingrui hakkında rüşvet iddianamesi hazırladı - Son Dakika
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Yiçang Savcılığı, Siyasi Büro üyesi Ma Şingrui hakkında rüşvet iddianamesi hazırladı

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Yiçang Halk Savcılığı, Siyasi Büro üyesi ve eski Sincan Parti Sekreteri Ma Şingrui hakkında rüşvet iddianamesi hazırladı. İddianamede, Ma'nın yetkilerini başkalarına çıkar sağlamak için kullandığı ve büyük miktarda para ile değerli varlık aldığı ileri sürüldü.

Çin'de ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) en yüksek yönetim organı Siyasi Büro üyesi ve eski Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreteri Ma Şingrui hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ardından rüşvet almakla suçlandığı bildirildi.

Yüksek Halk Savcılığından yapılan açıklamaya göre, Ulusal Denetleme Komisyonu, Ma hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladıktan sonra dosyayı yargıya sevk etti.

Hubey eyaletindeki Yiçang Halk Savcılığı, Ma hakkında hazırladığı iddianamede eski yöneticiyi rüşvet almakla suçladı. İddianamede, Ma'nın önceki idari konumlarından kaynaklanan yetkileri başkalarına çıkar sağlamak üzere kullandığı ve bunun karşılığında büyük miktarda para ve değerli varlığı rüşvet olarak aldığı ileri sürüldü.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu ile Ulusal Denetleme Komisyonu, Nisan 2026'da Ma hakkında soruşturma başlatmıştı. Ma'nın "parti disiplinini ve kanunları ciddi ihlal" şüphesiyle soruşturulduğu bildirilmişti.

Açıklamada, soruşturmaya konu olan iddialara ilişkin detay paylaşılmasa da bu tür soruşturmalarda, "parti disiplinini ve kanunları ihlal" ifadesi, yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

Havacılık ve uzay endüstrisinden gelen bir isimdi

Kariyerine makine mühendisliği alanında öğretim üyesi olarak başlayan Ma, 1992 yılında Harbin Teknoloji Enstitüsü Mekanik Fakültesinde dekanlık, Havacılık ve Uzay Fakültesinde dekan yardımcılığı ve enstitünün rektör yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1996'da Çin Uzay Teknolojisi Akademisine (CAST) yönetici olarak atanan Ma, bu dönemde "Şıcien 5" uydu projesinde çalıştı. Ma, daha sonra Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketinin (CASC) yöneticiliğini üstlenirken burada Çin'in Çang'ı adını verdiği Ay keşif görevlerinin başında bulundu.

Ma, Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Direktörlüğü, Çin Atom Enerjisi Otoritesi (CAEA) Direktörlüğü, Devlet Ulusal Savunma İçin Bilim, Teknoloji ve Endüstri İdaresi (SASTIND) Direktörlüğü ve Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakan Yardımcılığı yaptı.

Siyasi kariyerinde, 2015-2016 yıllarında Şıncın Şehri Komünist Parti Sekreteri, 2016-2021 yıllarında Guangdong Eyaleti Valisi ve 2021-2025 yıllarında Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreteri olarak görev yaptı.

Temmuz 2025'te görevden alınan Ma, Temmuz 2026'da Komünist Partiden ihraç edilmişti.

Soruşturma geçiren 3'üncü Siyasi Büro üyesi

Ma, ÇKP'nin en üst yönetim organı olan 24 kişilik Siyasi Büro üyeleri arasında bu dönemde yolsuzluk soruşturması geçiren üçüncü isim olmuştu.

Daha önce, ÇKP Siyasi Bürosu üyesi de olan, orduyu yöneten Merkezi Askeri Komisyonun (MAK) eski başkan yardımcıları, ülkenin en kıdemli iki generali konumundaki Orgeneral Cang Youşia ve Orgeneral Hı Veydong hakkında da yolsuzluk soruşturmaları başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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