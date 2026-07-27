Yığılca'da Av Tüfeğiyle Kadın Öldürüldü
Arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga eden Y.K., yengesi Saime K'yi av tüfeğiyle vurdu.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kadın hayatını kaybetti.
Kocaoğlu köyünde bir tarlada arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada Y.K. (76), yengesi Saime K'yi (64) av tüfeğiyle vurdu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, Saime K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinden kaçan zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kısa sürede yakalandı.
Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
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