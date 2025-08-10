Yığılca'da Tarım Aracı Devrildi: 4 Yaralı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 4 mevsimlik işçi yaralandı.
Sarıkaya köyünde Ufuk Y. yönetimindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Ufuk Y. ile birlikte patpatta bulunan Ali, Melek ve Kibar Y. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.
