Yıkım Kararı Verilen Binalardan Çıkan Demir Miktarı Çok Düşük

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Yıkım kararı verilen bina ve okullardan 60-100 ton arası demir çıkması gereken yerde 4 ile 10 ton çıkıyor

Diyarbakır ve İstanbul'da yıkımı yapılan binalardan çıkan demir, yapıların çürük boyutunu gözler önüne seriyor

Binaların kolonunda en az 20'lik demir yerine 8'lik demir kullanıldığı ortaya çıktı

Mustafa Çubuk:

Bayrampaşa'da 4 katlı bina yıktık. O binada normalde en az en az 30-40 ton demir olması gerekirken 4 ton demir çıkardık"

DİYARBAKIR - Diyarbakır ve İstanbul'da yıkımı gerçekleştirilen bina, okul ve hastane gibi yapılarda en az 60-100 ton demir çıkması gereken yerlerde 4 ila 10 ton arası demir çıkması, yapılardaki çürük boyutunu gözler önüne serdi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce yapının yıkılmasıyla 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu süre zarfında çok sayıda yapının yıkımına karar verildi.

Diyarbakır'da da, SMC Yıkım tarafından 3 binden fazla yapı yıkıldı. Firma, hem Diyarbakır, hem de İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde üstlendiği yapıların yıkımını gerçekleştirirken, Türkiye'deki çürük yapıların gerçekliğini de ortaya çıkardı.

SMC Yıkım Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, İhlas Haber Ajansı muhabirine, böyle bir acının bir daha memlekete ve ülkeye göstermemesi duasında bulunarak, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok büyük acılar çekildiğini söyledi.

Diyarbakır'da şu ana kadar 3 bin bina yıktıklarını aktaran Çubuk, İstanbul Bayrampaşa'da, Türkiye'nin her tarafında yıkım yaptıklarını, binaların çok çürük olduğunu ifade etti.

"8 dairelik bir binada normalde 60-65 ton demir kullanılması gereken yerlerde 6-7 ton. Bu da onda biri bile değildir" diyen Çubuk, "Binalar çok çürüktür, kaliteli beton kullanmıyorlar. Şöyle söyleyeyim bir kolonda 30'luk, en az 20'lik demir kullanması gereken yerlerde 8'lik demir kullanıyorlar. Bu da çok vahim bir durumdur. Arkamda örnek bir bina vardır. Bu, sadece Diyarbakır'a has bir şey değildir" dedi.

"Her seçimlerde, önemli zamanlarda binalar 4 katlıyken bir bakıyoruz 6, 7 katlı olmuş"

Bayrampaşa'da 226 tane binanın yıkımını yaptıklarına değinen Çubuk, şöyle konuştu:

"Bayrampaşa'nın bir sokağında binalar hepsi çok çürüktür. Geçen gün Bayrampaşa'da 4 katlı bina yıktık. O binada normalde en az en az 30-40 ton demir olması gerekirken 4 ton demir çıkardık. Bunu özelikle söylemek istiyorum. Her seçimlerde, önemli zamanlarda binalar 4 katlıyken bir bakıyoruz 6, 7 katlı olmuş. Çoğu kaçaktır. Bu da insanlarımız için vahim bir durumdur. Önümüzde büyük depremler var. Bu çürük binaların biran önce yıkılması lazım. Bizde halk olarak devletimize yardımcı olalım. Bu çürük binaları biran önce ortadan kaldırmamız lazım" diye konuştu.

"Okulları yıkıyorum, 100 ton demir olması gereken yerde bakıyoruz 10 ton demir çıkıyor"

Betonun içine çakıl taşları olduğunu, bütün malzemelerin çok kalitesiz kullanıldığını aktaran Çubuk, "O yüzden bu acıyı bir daha yaşamamak için büyüklerimizde söylüyor, bilim adamlarımızda söylüyor. Deprem insanı öldürmüyor, bu tür çürük binalar insanları öldürüyor. Yazıktır, günahtır. Fikrimiz söylüyorum her yerde hastane, okul yıkımları yapıyoruz. Okullarımız çok çürüktür. Bizim çocuklarımız, canlarımız orada okuyor. Okullar o kadar çürük ki, evlatlarım var, üzülüyorum. Okulları yıkıyorum, 100 ton demir olması gereken yerde bakıyoruz 10 ton demir çıkıyor. Bunu nasıl bir vicdanla yapmışlar. Bundan sonraki süreçte de, kurumlarımız, devletimiz zaten yapıyorlar ama biraz daha bu konuyu sıklaştırsınlar. Birimler, belediyeler kontrolü sıklaştırsın" ifadelerini kullandı.