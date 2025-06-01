Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı kırsal Taşağıl Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde hayvanlarını otlatan Rıdvan Yılmaz'ı (32) yılan ısırdı.
Köylüler, Yılmaz'ı hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Rıdvan Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cenazesi, otopsinin ardından Dicle ilçe merkezinde toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › Yılanın ısırdığı çoban hayatını kaybetti - Son Dakika
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