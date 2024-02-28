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Neyse ki vicdanlı insanlar var! Dondurma yerken yaptığı açıklamaya tepki yağıyor

Yılan popülasyonu olmayınca tarlalarda fare sayısı arttı

- Kırşehir Ziraat Odası'ndan 'kahverengi kokarca' uyarısı yapıldı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Ziraat Odası Başkanlığı, 'kahverengi kokarca' uyarısı yaptı. Yılan popülasyonunun az olması nedeniyle de çiftçiye, tarlalarda fare için ilaçlama önerisinde bulunuldu.

İl Genelinde tarlalarda ciddi oranda tarla faresi olduğunu söyleyen Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, "İklim şartlarının olumsuz seyretmesi aşırı derecede tarlalarda fare var. Çiftçiden bu noktada sürekli şikayet geliyor. Farelere karsşı çiftçi tarlasını kontrol ettirsin. Fareye karşı mücadelede dikkat kadar toplu çalışmada önemlidir. 25 Metrekare alanda en az 5 fare deliği varsa mücadele hemen başlatılmalıdır. Tarım ve Orman Müdürlükleri de bu konuda çiftçiye destek sunmakta. Farenin doğal düşmanı olan ve farelerin varlığına engel olan yılan, tilki, sansar, kartal gibi yırtıcı azalması bölgemizde fare sıklığına neden oldu" dedi.

'kahverengi kokarca' uyarısında bulunan Toprak, açıklamasında; "Çiftçinin dikkatli olması gereken ve tehlikeli olan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü var. Kırşehir'de görülmedi ama komşu illerimizde görüldü. Çifçimiz bu böcek türünü görünce kesinlikle Ziraat Odası yada Tarım ve Orman Müdürlükleriyle kesinlikle irtibat halinde olmalılar" diye konuştu.