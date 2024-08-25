Yılancı Kemal, Cesaretiyle Yılanları Yakalayıp Tanıttı - Son Dakika
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Yılancı Kemal, Cesaretiyle Yılanları Yakalayıp Tanıttı

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Hatay'da 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Kemal Başer, yaşam alanlarına giren yılanları yakalayarak çıplak elle tanıttı. Yılanı doğaya bırakırken gülümseten bir nasihat verdi. Yılanların doğadaki önemine dikkat çekti.

25.08.2024 09:25
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Yılanlara fısıldayan adam, bakmaya bile korkanlar varken cesaretiyle sınırları zorladı

HATAY - Hatay'da 'Yılancı Kemal' olarak bilinen ve yaşam alanlarına giren yılanları yakalayan Kemal Başer, yaşam alanına giren yılanı yakalayarak çıplak elle yılanı tanıttı. Yılanı doğaya bıraktığı esnada 'İnsanlardan uzak dur, aç kaldın fare yemek için eve gittin ama öldürürler seni' nasihati vermesiyle de gülümsetti.

Yaz aylarının gelmesi ve havaların aşırı ısınmasından dolayı yeraltı canlıları, gün yüzüne çıkmaya başladı. Yer altı canlılarından özellikle yılanlar; doğada, yollarda, bahçelerde ve evlerde görülmeye başladı. Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan ve haşere ilaçlama işi yapan Kemal Başer, insanların yaşam alanına giren yılanları yakalamasıyla tanınıyor. Bölgede 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Başer'in yakaladığı bir kırmızı yılan hakkında bilgi verdiği anlar ve doğaya saldığı anlar kameraya yansıdı. Yılanlara fısıldayan Kemal'in kırmızı yılanı doğaya bıraktığı esnada, " Sevgili kırmızı yılan insanlardan uzak dur aç kaldın, fare yemek için eve gittin ama öldürürler seni " demesi tebessüm ettirdi. Doğaya bırakılan kırmızı yılan, bir süre sonra gözden kayboldu. Elindeki yılanla röportaj veren yılancı Kemal, yaptığıylaysa cesaret sınırlarını zorladı.

"Farenin olduğu yere de yılan gelir öyle söyleyeyim"

Kemal Başer, elleriyle yakaladığı yılan hakkında bilgi vererek "Şimdi eve girmiş, mutfakta yakalandı zaten bir yılan eve geliyorsa evin çevresinde geziyorsa o bölgede besleneceği bir canlı vardır. Özellikle fareler için gelir farenin kokusunu alır, onu avlamaya gider, yılan gezen yere fare gelmez. Farenin olduğu yere de yılan gelir öyle söyleyeyim. Bu da yakalamış zaten bunu yakalandığında karnına baktım, yeni beslenmiş dedim en az da bir tane yemiştir dedim ve yılanı yakalayıp çuvala koydum. Doğaya bırakmak için getirirken hayvan strese girmiş fareleri çıkartmış. İki tane fare çıkartmış düşündüğüm gibi iki tane yemiş. Şimdi bu zehirsiz bir yılan türü kırbaçgiller familyasından yine Karayılan, bozyürük ve hazer yılanı o aileden. Kırmızı yılan dediğim bir türden. Agresif bir türdür saldırma eğilimi gösterir o da kendini korumak için yapıyor bunu zehir dişleri olmadığından. Şimdi bunu da yakaladık kurtardık doğaya salacağız birazdan. Yılanlar doğamız ve ekosistem için önemli canlılardır yılan türlerinin tanınmasını istiyorum. Yakaladığım yılanları tanıtmaya yönelik görsellerini paylaşıyorum her yılan zehirli değildir. Bunların doğada gerçekten çok önemli görevleri var. Bunlar biz görmeden doğada birçok noktada kemirgenleri yiyor. Bir dengeyi sağlıyor bunu bilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Yılancı Kemal, Cesaretiyle Yılanları Yakalayıp Tanıttı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yılancı Kemal, Cesaretiyle Yılanları Yakalayıp Tanıttı - Son Dakika

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