RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan bazı metro hatları ücretsiz olacak.
Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak Yılbaşı tatilinde Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy- Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.
Son Dakika › Güncel › Yılbaşı Tatilinde Büyükşehirlerde Metro Seferleri Ücretsiz Olacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?