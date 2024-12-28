Yılbaşı Tatilinde Büyükşehirlerde Metro Seferleri Ücretsiz Olacak

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RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan bazı metro hatları ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak Yılbaşı tatilinde Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy- Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.