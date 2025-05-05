ARDAHAN'ın Hanak ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden Barış Aydın (17), hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.00 sıralarında Hanak ilçesi Binbaşar köyünde meydana geldi. Binbaşar köyü merasında inek otlatan Barış Aydın'a sağanak sonrası yıldırım çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri, Aydın'ın cansız bedenine ulaştı. Aydın'ın cenazesi Hanak Devlet Hastanesine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Yıldırım, 17 Yaşındaki Gençten Hayat Aldı - Son Dakika
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