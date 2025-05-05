Yıldırım, 17 Yaşındaki Gençten Hayat Aldı - Son Dakika
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Yıldırım, 17 Yaşındaki Gençten Hayat Aldı

Yıldırım, 17 Yaşındaki Gençten Hayat Aldı

Ardahan'da hayvan otlatan Barış Aydın'a yıldırım çarptı, genç hayatını kaybetti.

05.05.2025 20:49
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ARDAHAN'ın Hanak ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden Barış Aydın (17), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Hanak ilçesi Binbaşar köyünde meydana geldi. Binbaşar köyü merasında inek otlatan Barış Aydın'a sağanak sonrası yıldırım çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri, Aydın'ın cansız bedenine ulaştı. Aydın'ın cenazesi Hanak Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: DHA

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