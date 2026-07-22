Yıldırım, 30 Koyunu Canından Etti - Son Dakika
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Yıldırım, 30 Koyunu Canından Etti

Yıldırım, 30 Koyunu Canından Etti
22.07.2026 22:06
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Edirne'de yıldırım düşen ağaç altında 30 koyun hayatını kaybetti. Zarar 750 bin lira.

EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy'de yıldırım düşen ağacın altındaki 30 koyun öldü.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Demirköy kırsalında meydana geldi. Sahibi tarafından kırsalda otlatılan 30 koyun, etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir ağacın altına sığındı. Bu sırada ağaca düşen yıldırım nedeniyle altında bulunan 30 koyun öldü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın incelemesinin ardından koyunlar açılan çukura gömüldü. Koyunların sahibi yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu ifade ederek, zararının yaklaşık 750 bin lira olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Lalapaşa, 3. Sayfa, Ekonomi, Edirne, Güncel, Son Dakika

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