Yıldırım Kaya: 103 canın hesabı sorulmadan adalet yerini bulmuş olmayacak - Son Dakika
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Yıldırım Kaya: 103 canın hesabı sorulmadan adalet yerini bulmuş olmayacak

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Yıldırım Kaya: 103 canın hesabı sorulmadan adalet yerini bulmuş olmayacak
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11. yılında 103 canı saygıyla andı. Kaya, firari sanıklar bulunduğunu belirterek 103 canın hesabı sorulmadan ve sorumlular bağımsız yargı önünde hesap vermeden adaletin yerini bulmayacağını söyledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılına ilişkin, "103 canın hesabı sorulmadan, bütün sorumlular bağımsız yargı önünde hesap vermeden adalet yerini bulmuş olmayacak" ifadelerini kullandı.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde barış, demokrasi ve kardeşlik isteyen 103 canımızı katledilişlerinin 11. yılında saygıyla, özlemle anıyorum. 11 yıl geçti. Hala firari sanıklar var, hala aydınlatılmamış bağlantılar ve hesabı sorulmamış ihmal iddiaları var. Soruyorum: Bu katliam neden önlenemedi? İstihbarat ve güvenlik zafiyetlerinin sorumluları kimler? Katliamın bütün failleri ve arkasındaki bağlantılar ne zaman ortaya çıkarılacak? 103 canın hesabı sorulmadan, bütün sorumlular bağımsız yargı önünde hesap vermeden adalet yerini bulmuş olmayacak. Barış isteyenleri katleden karanlığı unutmadık, unutturmayacağız. 10 Ekim'in hesabı sorulacak. Adalet mücadelemiz sürecek."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Yıldırım Kaya: 103 canın hesabı sorulmadan adalet yerini bulmuş olmayacak - Son Dakika
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