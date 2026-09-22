Yıldırım Kaya, Manisa Turgutlu\'daki saldırıda yaralanan öğrencilere acil şifa diledi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Manisa'da bir lise önünde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "'Okullarımızın güvenliğini sağlayın' diye defalarca söyledik. Artık söz değil, acil önlem gerekiyor. Milli Eğitim Bakanı derhal harekete geçmeli; çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve okullarımızın güvenliği sağlanmalıdır" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Manisa'da bir lise önünde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Kaya şunları kaydetti:

"Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyorum. 'Okullarımızın güvenliğini sağlayın' diye defalarca söyledik. Artık söz değil, acil önlem gerekiyor! Milli Eğitim Bakanı derhal harekete geçmeli; çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve okullarımızın güvenliği sağlanmalıdır. CHP Turgutlu İlçe Başkanlığımız olay yerine geçti. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ayrıntılı bilgileri kamuoyuyla paylaşacağım."