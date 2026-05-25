Yıldırım: Şampiyonluk Kırgınlıkları Bitirecek

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, TRT'de yaptığı açıklamada, şampiyonluk gelirse tüm kırgınlıkların biteceğini belirtti. 3 Temmuz operasyonuyla Fenerbahçe'nin aşağı çekildiğini, 12 yıldır şampiyonluk yaşanmadığı için ayrışmalar başladığını ifade etti. Yıldırım, 2 yabancı santrfor getireceklerini ve isimlerinin belli olduğunu, seçimden önce açıklayabileceklerini söyledi. Kadıköy'de herkesi yeneceklerini vurgulayan Yıldırım, Aykut Kocaman ile henüz bir konuşma yapmadığını ancak gerektiğinde değerlendirebileceğini belirtti. Mourinho ile geçmişte görüştüğünü, Ederson'un iyi bir kaleci olduğunu ve Jorge Jesus ile görüşmesi olmadığını ekledi.