Yıldırım: Terörle Mücadele Sürecinde Birlik Olmalıyız

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, terörle mücadele süreciyle ilgili olarak, " Türkiye'nin 2 trilyon dolar parası gitti. Kardeşliğimize zarar verdiler, paramız gitti, insanlarımız gitti, şehitlerimiz oldu ve sonunda terörsüz Türkiye süreci başladı. Bunu da sabote etmeye çalışıyorlar." dedi.

Yıldırım, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti tarafından İl Özel İdaresine ait sosyal tesiste düzenlenen "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" programında yaptığı konuşmada, internet ve sosyal medyada bilgi kirliliğinin çok olduğunu ve basın mensuplarının sorumluluğunun ve öneminin daha da arttığını söyledi.

Terör nedeniyle 35 bine yakın sivil vatandaşın ve 14 binin üzerinde polis, asker ve güvenlik korucusunun hayatını kaybettiğini hatırlatan Yıldırım, vatandaşların arasına nifak sokulmaya çalışıldığını belirtti.

Yıldırım, terörün ülkeye zararıyla ilgili şunları dile getirdi:

"Türkiye'nin 2 trilyon dolar parası gitti. Kardeşliğimize zarar verdiler, paramız gitti, insanlarımız gitti, şehitlerimiz oldu ve sonunda terörsüz Türkiye süreci başladı. Bunu da sabote etmeye çalışıyorlar. Efendim işte Türkiye Cumhurbaşkanı Türkler, Kürtler, Araplar dedi. Bunun altında ne var? Türkiye Birleşik Devletleri mi kurulacak? Buna benzer abuk sabuk bir takım yorumlar var. Niye? Türkiye içeride rahatlamasın, enerjisini, insan kaynağını, parasal kaynağını sürekli üretilen bir düşmana karşı harcasın."

"Türkleri topladığınız zaman 300 milyonu buluyor"

Başbakanlığı dönemindeki dostların sayısını artırmaya ve düşmanların sayısını azaltamaya yönelik politikanın uygulanmaya devam ettiğini anlatan Yıldırım, "Türkiye, Türkiye'den ibaret değil. Türkiye Adriyatik kıyılarından Moğolistan sınırına, Baykal Gölü'ne kadar uzanan 6 bin 600 kilometre, kuş uçuşuyla 5 milyon kilometrekare bir coğrafyadan sorumlu. Biz Anadolu'da yaşayan Türkleriz. Kafkasya'da, Balkanlarda, Orta Asya'da yaşayan Türkler var. Velhasıl dünyanın her tarafında yaşayan Türkleri topladığınız zaman 300 milyonu buluyor. Büyük ve küresel bir güç. Onun için bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız." dedi

Yıldırım, ay yıldızlı bayrağın altında kardeşçe ilelebet yaşamaya devam edeceklerine değinerek, şöyle devam etti:

"Bunun için ihtiyacımız ayrılıklarımızı ön plana çıkarmamak, birlikteliklerimizi ön plana çıkarmak. O yüzden Erzincan bunun en güzel örneğidir. Erzincan'da etnik kimliği farklı vatandaşlarımız yaşıyor. Aralarında bir sorun var mı, yok. Yıllardır komşuluk, hısımlık, evlilik yapıyoruz ve iyi günde de kötü günde de birlikte dayanışmayla omuz omuza şehrimiz için, geleceğimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Erzincan, Türkiye'ye en güzel bir örnektir."

Programa, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Demirbaş ve gazeteciler katıldı.