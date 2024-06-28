Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda Teknik Arıza Nedeniyle Seferlerde Aksama Yaşanıyor - Son Dakika
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Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda Teknik Arıza Nedeniyle Seferlerde Aksama Yaşanıyor

Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Tekstilkent istasyonundan aktarmalı seferlerin yapıldığı belirtildi. Ayrıca, Mahmutbey-Tekstilkent istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verildiği ifade edildi. Vatandaşlar ise seferlerde yaşanan aksama nedeniyle duraklarda yoğunluk olduğunu sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi.

28.06.2024 08:57
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Yıldız- Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı yapıldığı belirtildi.

Duyuruda, "Mahmutbey-Tekstilkent istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan vatandaşlar seferlerde yaşanan aksama nedeniyle duraklarda yoğunluk olduğunu belirtip duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda Teknik Arıza Nedeniyle Seferlerde Aksama Yaşanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda Teknik Arıza Nedeniyle Seferlerde Aksama Yaşanıyor - Son Dakika
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