Yıldız Sarayı'nda 4 yeni müze açılacak - Son Dakika
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Yıldız Sarayı'nda 4 yeni müze açılacak

21.07.2025 14:21
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İlk yılında çok sayıda yerli ve yabancı misafirini ağırlayan Yıldız Sarayı'nda yakın zamanda 4 yeni müzenin daha ziyarete açılması planlanıyor.

İlk yılında çok sayıda yerli ve yabancı misafirini ağırlayan Yıldız Sarayı'nda yakın zamanda 4 yeni müzenin daha ziyarete açılması planlanıyor.

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından 19 Temmuz 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle halkın ziyaretine açılan Yıldız Sarayı, birinci yılında yoğun ilgi gördü.

Toplam 694 bin 327 ziyaretçinin gezdiği Yıldız Sarayı'na, Rusya, Orta Doğu ve Arap ülkeleri başta olmak üzere binlerce yabancı turist geldi.

Sultan 2. Abdülhamid'in ikonik sarayı Yıldız'ın yerli ziyaretçi sayısında ise özellikle gençlerin ilgisi dikkati çekti.

Gelecek dönemde ziyarete açılması planlanan Saray Tiyatrosu, Halı Müzesi, Mobilya Müzesi ve nadir eserlerin sergileneceği galerilerde restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere.

"Yüzyıllık bir tarihin ardından ilk defa ziyaretçiyle buluşmuştu"

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yıldız Sarayı'nın geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yüzyıllık bir tarihin ardından ilk defa ziyaretçiyle buluştuğunu belirtti.

Açılışın tarihi ve kültürel mirasın yaşatılması ve ziyaretçilerle buluşturulması noktasında tarihi bir an ve çok önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Yıldız, "Zira 19. yüzyıl sarayları içerisinde kapsamlı bir şekilde ziyaretçisiyle buluşamayan tek saray Yıldız Sarayı'ydı. Bu durum geçtiğimiz yıl değişmiş oldu. Gerçekten de yapılan işin son derece isabetli olduğunu, aradan geçen bir yıllık süreç hepimize gösterdi." değerlendirmesini yaptı.

Yıldız Sarayı restorasyonu tamamlanmadan ve ziyarete açılmadan önce 8 farklı kurumun yönetimi altında olan parçalı bir yapıya sahip olduğunu aktaran Yasin Yıldız, "Bugün sizlerin de yakından görmüş olduğu üzere bu parçalı yapı tamamlanmış oldu. Biz burada yeni projeleri, Yıldız Sarayı'yla ilgili açılışa hazır hale gelmiş yeni mekanları konuşur duruma geldik." dedi.

"Çukur Saray'ın restorasyonu tamamlanmış durumda"

Yıldız, Yıldız Sarayı'nda yakın zamanda ziyaret güzergahına katılması hedeflenen 4 müzeye dair de şunları kaydetti:

"Bunların içerisinde zikredilmesi gereken ilk müze Yıldız Sarayı'nın tiyatrosu. Bu çok önemli bir yapı, çünkü bir saray tiyatrosu örneği olarak ülkemizde günümüze ulaşabilmiş tek yapı ve bugüne kadar hiç ziyaret edilememiş. Bununla birlikte Yıldız Sarayı harem bölümünde yer alan Çukur Sarayı'nın da restorasyonu tamamlanmış durumda. Burada da yine 19. yüzyıl mobilya koleksiyonumuzun bir arada görülebileceği bir mobilya müzesini güzergahımıza ekleyeceğiz. Bu noktada Yıldız Sarayı'nda çalışmalarını tamamlamış olduğumuz bir üçüncü yapı grubu da Musahip Daireleri. Bu gerçekten Osmanlı saray sisteminde çok önemli bir daire. Padişaha en yakın olan musahiplerin çalışmış olduğu dairelerin de restorasyonu tamamlandı. Yıldız Sarayı çok sayıda çini ve porselen sobayı bünyesinde barındırıyor. Çok eşsiz bir koleksiyonumuz var. Bu koleksiyonumuz da Musahip Ağalar Dairesinde sergilenecek. Yine Yıldız Sarayı'nın özellikle Sultan 2. Abdülhamid döneminde eklenmiş güzide binalarından olan Güzel Sanatlar Binası'nın da restorasyon çalışmaları tamamlandı. Burada yine Milli Sarayların özellikle 19. yüzyıl ağırlıklı halı koleksiyonunu sergileyeceğimiz çok güzel bir müzeyi ziyaretçilerimizle buluşturacağız."

Başkan Yasin Yıldız, gelecek yıl ziyaretçi sayısının 1 milyonu geçeceğini düşündüklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl 8 müzeyle başlayan Yıldız Sarayı'ndaki serüven bu yıl 12 müzeyle devam edecek. Geçtiğimiz yıl ziyaretçilerimizden görmüş olduğumuz yoğun teveccühün bu yıl artarak devam edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Yıldız Sarayı yeni müzelerle zenginleşecek

Sultan 2. Abdülhamid'in 33 yıl boyunca ikamet ettiği ve devleti yönettiği Yıldız Sarayı'nda yakın zamanda ziyarete açılacak, restorasyonu tamamlanmak üzere olan dört önemli yapı, Osmanlı saray hayatına dair yeni perspektifler sunacak.

Batı tipi sahne mimarisi, yaldızlı tavan süslemeleri, kadife koltukları ve padişaha özel locasıyla 1889'da inşa edilen Saray Tiyatrosu, Osmanlı seyir kültürünün en çarpıcı örneklerinden biri. Restorasyonu tamamlanmak üzere olan yapı, ilk kez halka açılacak.

Halı Müzesi (Tamirhane-i Hümayun) Osmanlı dokuma sanatının estetik ve teknik düzeyini gözler önüne serecek. Sarayın ahşap eşyalarının ve yapı unsurlarının üretildiği bu atölye, müze olarak ziyaretçileri ağırlayacak.

Sultan 2. Abdülhamid'in marangozluk merakıyla yakından ilgilendiği, 300'e yakın ustanın görev yaptığı büyük bir saray atölyesi olan Tamirhane-ii Hümayun'da da 19. yüzyıla ait saray üretimi halıları sergilenecek.

Çukur Saray'da "Mobilya Müzesi" kurulacak

Mobilya Müzesi, Yıldız Sarayı'nın 2. avlusunda yer alan Çukur Saray'da kurulacak. Sultan 2. Abdülhamid döneminde padişahın evlenmemiş veya eşinden ayrılmış kızları ile kız kardeşleri için yaptırılan Çukur Saray, Harem bölümünün önemli yapıları arasında öne çıkıyor.

Çukur Saray'da kurulan Mobilya Müzesi, saray stiline uygun mobilyalarla donatılarak ziyaretçiyle buluşturulacak. Müze, Osmanlı'nın dekorasyon anlayışına ve eşya kültürüne dair önemli ipuçları barındıracak.

Padişaha en yakın konumda görev yapan musahip ağaların dairesi olan Musahip Ağalar Dairesi, Nadir Eserler Müzesi olarak Milli Saraylar koleksiyonlarında yer alan nadide eserlerin sergileneceği tematik bir sanat galerisine dönüştürülüyor.

Saray Tiyatrosuna bağlı mimarisiyle dikkati çeken yapı, hem konumu hem de kurgusu itibarıyla benzersiz bir müzecilik deneyimine sahip olacak.

Saray kültürü yeniden gün yüzüne çıkacak

Yıldız Sarayı'nda altyapı sistemleri modernleştirildi, müze donanımları çağdaş gereksinimlere göre tasarlandı. Çalışmalar, Milli Saraylar Bilim ve Danışma Kurulları rehberliğinde yürütülüyor.

Saray kültürünün yeniden gün yüzüne çıkacağı Yıldız Sarayı'nda klasik bir tarih gezisinin yanı sıra ziyaretçiye etkileşimli ve katmanlı bir deneyim sunulması amaçlanıyor.

Yeni açılacak alanlarda uygulanacak sesli rehberlik sistemi sayesinde ziyaretçiler, mekanları kendi tempolarında gezebilecek, eserler hakkında detaylı bilgi edinebilecek.

Yıldız Sarayı, çarşamba hariç her gün 09.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Sanat, Saray, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldız Sarayı'nda 4 yeni müze açılacak - Son Dakika

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