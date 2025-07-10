Yıldız Zöhre Camisi'nde Yangın

Bahçelievler'deki Yıldız Zöhre Camisi'nin avlusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şirinevler Mahallesi'ndeki caminin avlusunda bulunan tahtalar bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri cami avlusunda yanan tahtaları söndürdü.
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