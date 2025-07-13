Yıldızeli'nde İstişare Toplantısı - Son Dakika
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Yıldızeli'nde İstişare Toplantısı

Yıldızeli\'nde İstişare Toplantısı
13.07.2025 09:23
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Yıldızeli'nde sorunlar ele alındı, Yıldızelililer Derneği kuruldu, Fevzi Uçar başkan seçildi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, sorunları görüşmek amacıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Susamışlar Konağı'nda düzenlenen toplantıya, ilçenin yetiştirdiği siyasetçiler, bürokratlar, eğitimciler ve iş insanları katıldı.

İlçenin hak ettiği değeri görmesi için yapılması gerekenlerin ele alındığı toplantıda, birlikteliğin Yıldızeli ve köylerine hizmet etmek amacıyla oluşturulduğu vurgulandı.

Yıldızelililer Derneğinin kurulmasının kararlaştırıldığı toplantıda, geçici yönetim kurulu başkanı olarak Fevzi Uçar seçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yıldızeli'nde İstişare Toplantısı - Son Dakika

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