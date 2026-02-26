Yıldızeli'nde TIR Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yıldızeli'nde TIR Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Yıldızeli\'nde TIR Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
26.02.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta iki TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde iki TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Sivas-Tokat kara yolu Çamlıbel Geçidi'nde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Elmaddin Gurbanov (41) yönetimindeki 01 AG 477 plakalı TIR ile Tokat istikametine giden Davut Kayalı (23) idaresindeki 06 BBD 21 plakalı TIR çarpıştı. Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada TIR şoförü Gurbanov olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer TIR'ın şoförü Davut Kayalı ile yanında yolcu olarak bulunan Ömer Kayalı (49), yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gurbanov'un cansız bedeni ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yıldızeli, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Sivas, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldızeli'nde TIR Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Skriniar’dan Saran’a söz: Çok daha erken döneceğim Skriniar'dan Saran'a söz: Çok daha erken döneceğim
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

13:18
AYM Başkanı Özkaya’dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
13:16
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı Adnan Oktar’la ilgili çarpıcı detay
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
13:09
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kontrolü altında olacak birimler
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler
12:49
Pazardan aldı, zehir çıktı Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
12:32
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt
"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
12:30
Netanyahu’ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 13:58:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Yıldızeli'nde TIR Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.