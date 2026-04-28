Yıldızlar SSS Holding CEO'sunun AKP bağlantıları dikkat çekti

Ankara'da hakları için direnen Doruk Madencilik işçilerinin eylemi gündemdeyken, Yıldızlar SSS Holding CEO'su Ali Vahit Atıcı'nın geçmiş görevleri dikkat çekti. Atıcı'nın Hazine Bakanlığı'nda danışmanlık, TÜGVA Bayburt il başkanlığı ve 2023'te AKP'den milletvekili aday adaylığı yaptığı, ayrıca Saray'daki seçim kutlamalarına katıldığı görüldü.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin devreye girmesiyle işçilere ödeme vaadi gelirken, Atıcı'nın Facebook profilinde İletişim Bakanlığı bayraklı bir ofiste fotoğraf paylaşması dikkat çekti. Holdingin Türkiye genelinde 2 bin 364 maden ruhsatı bulunuyor. Ayrıca holdinge bağlı Nesko Madencilik'in atık havuzunun 2021'de göçmesi sonucu 4 bin 500 ton zehirli atık tarım arazilerine akmıştı.