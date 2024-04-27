Yılın Ebesi İlkay Topçu, Hastaları ve Yöneticileri Tarafından Seviliyor - Son Dakika
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Yılın Ebesi İlkay Topçu, Hastaları ve Yöneticileri Tarafından Seviliyor

Yılın Ebesi İlkay Topçu, Hastaları ve Yöneticileri Tarafından Seviliyor

Yozgat Şehir Hastanesi'nde görev yapan ve "Yılın Ebesi" seçilen İlkay Topçu, sevecen kişiliği, iletişim becerileri ve çalışkanlığı ile hem hastaları hem de yöneticileri tarafından çok seviliyor.

27.04.2024 11:14
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Yozgat Şehir Hastanesi'nde görev yapan ve "Yılın Ebesi" seçilen İlkay Topçu, sevecen kişiliği, iletişim becerileri ve çalışkanlığı ile hem hastaları hem de yöneticileri tarafından çok seviliyor.

14 Mart Tıp Bayramı'nda Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katıldığı programda "Yılın Ebesi" belgesini alan Topçu, AA muhabirine, 5 yıldır sürdürdüğü mesleğini çok sevdiğini ve ebe olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Doğuma, annelerin o anda yaşadığı mutluluğa her an şahit olduğunu anlatan Topçu, "Gerçekten o anları yaşamak kadar güzel bir şey yok. İşimi çok severek yapıyorum. Takdir görmek, teşekkür görmek de çok güzel bir şey. Mesleğimiz boyunca biz bunu yaşıyoruz. Gerçekten çok şanslı olduğumu düşünüyorum." dedi.

Anneler anı defterine duygularını yazıyor

Hastalar için hastanede anı defterinin bulunduğunu ifade eden Topçu, şöyle konuştu:

"Hastalarımız güzel anları yazıya döküyor. Hastalarımız çok güzel şeyler yazıyor. Biz o defteri sonra okuduğumuzda çok mutlu oluyoruz. Çok güzel şeyler yazıyorlar. Anılarını paylaşmaları bizim için de çok güzel bir şey. Bu hafta bir hastam geldi, 3,5 yıl önce doğumunu yaptırmışım. Bana teşekkür etmek için kızıyla birlikte gelmiş. Çok tatlılardı. Biz hastalarımızı unutabiliyoruz ama onlar burada yaşadığı anıları, mutluluğu, hiçbir şeyi unutmuyor. Bizleri unutmuyorlar. Takdir görmek çok güzel. Unutulmamak çok güzel bir şey. Sağlık Bakanımız da geçen gün bir yazı paylaşmıştı, 'Ebeler anneleri, anneler ebeleri hiç unutmaz' diye. İyi ki ebeyim."

Yılın ebesi seçildiğini için gurur duyduğunu vurgulayan Topçu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bize bunun için bir ödül belgesi takdim ettiler. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımızın eşi, Sayın Sağlık Bakanımız, hepsinin katıldığı güzel bir ödül töreni yaşadık. Onun için de çok mutluyum, çok gurur duyuyorum. Herkese bunun için çok teşekkür ediyorum. Beni buna layık gören başta başhekimimiz, başhemşiremiz ve bütün ekip arkadaşlarıma, güzel dileklerini ileten bütün hastalarımıza çok teşekkür ediyorum."

"Hasta memnuniyetini yüksek tutuyor"

Hastane Başhekimi Dr. Mustafa Kozan da Yozgat Şehir Hastanesi'nin 2017 Ocak ayı itibarıyla tedavi hizmetlerine başladığını, anne-bebek dostu bir hastane olduğunu ifade etti.

Hem annelere hem bebeklere Avrupa'nın en iyi dijital hastanesi olarak güvenli, sağlıklı ve kaliteli hizmet vermek istediklerini ifade eden Kozan, "Ebe İlkay Topçu yaklaşık 5 yıldır hastanemizde çalışmakta. Hastanemizde güler yüzlü, hasta memnuniyetini yüksek tutarak ve kaliteli hizmet verme adına elinden geleni yapmaktadır ve yılın ebesi seçilmiştir. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

"Kızlarım gibi tatlı"

Gelini doğum yapan Özlem Ünal da hastaneden, doğum servisinde görevli ebe ve sağlık personelinden çok memnun kaldıklarını söyledi.

Kendileriyle ilgilenen ebe İlkay Topçu'dan çok memnun olduğunu dile getiren Ünal, "Çok tebessümlü, çok güler yüzlü. Gerçekten de çok memnun kaldım. Kızlarım gibi de tatlı, ben çok sevdim, başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılın Ebesi İlkay Topçu, Hastaları ve Yöneticileri Tarafından Seviliyor - Son Dakika

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